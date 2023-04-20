Следователи изучат быт психоневрологического интерната

После гибели шести воспитанников петербургского психоневрологического интерната социального обслуживания (ПНИ №10) в СКР возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Эта история получила огласку после того, как 17 апреля в ПНИ скончался Алексей Дельвари, но его имя в деле пока не фигурирует. Прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор сообщили о проведении проверок в интернате после видеообращения руководителя московского многопрофильного Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер, в котором речь шла о возможных многочисленных нарушениях законодательства в стенах этого учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПНИ №10 в Санкт-Петербурге

Фото: pni10.ru ПНИ №10 в Санкт-Петербурге

Фото: pni10.ru

Следственный отдел СКР по Невскому району Санкт-Петербурга по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) из-за гибели постояльцев психоневрологического интерната №10. По данным ведомства, сотрудники ПНИ, расположенного на улице Коллонтай, «вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за подопечными с психическими заболеваниями с 2022 года допустили смерть шести совершеннолетних постояльцев».

Как ранее сообщал “Ъ”, автор проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер в своем Telegram-канале разместила видеообращение, в котором рассказала о возможных многочисленных нарушениях законодательства в стенах ПНИ №10. В частности, речь шла о гибели Алексея Дельвари. Госпожа Федермессер также назвала имена еще шести умерших ранее подопечных интерната: Ира Кудрявцева, Ксюша Игнатьева, Таня Васильева, Миша Гринев, Марина Кожемякова, Олег Левкин. «Сделайте так, чтобы Леша Дельвари стал последним умершим от равнодушия опекуна,— призвала она.— Чтобы смерть этого ребенка-сироты в апреле 2023 года, на Пасхальной неделе, что-то изменила».

По словам Нюты Федермессер, интернат хронически недоукомплектован кадрами, постояльцы, у которых диагностированы множественные нарушения развития, не получают должного ухода и находятся в крайней степени истощения. «Я обращаюсь к тем, кто должен защищать права детей и взрослых,— Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой (уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в РФ.— “Ъ”). Я обращаюсь к председателю комитета по социальной политике Елене Фидриковой с просьбой наказать виновных в смерти детей в психоневрологическом интернате №10 города Санкт-Петербурга»,— сообщила госпожа Федермессер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Автор проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления»,— заявили в региональном ГСУ СКР. За ходом и результатами расследования также следит петербургская прокуратура Невского района. В четверг работники силовых ведомств с привлечением специалистов контролирующих органов начали выездную проверку в ПНИ №10. В настоящий момент решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова также обратилась в правоохранительные органы в связи с фактами смерти воспитанников ПНИ №10 Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена. «Смерть каждого молодого человека в учреждении — всегда боль, — заявили там,— и основание разобраться в причинах. По обращению учредителя фонда "Вера" Анны Федермессер о ситуации в ПНИ №10 в Санкт-Петербурге мы направили запросы в компетентные органы. Будет проведена проверка».

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург