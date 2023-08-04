О сексуальных потребностях у молодых людей с ментальной инвалидностью не принято говорить. Тем труднее станет говорить сейчас, когда Госдума приняла поправки к закону «О психиатрической помощи». Поправки значительно затруднят доступ внештатных специалистов в психоневрологические интернаты (ПНИ), а штатных сексологов в ПНИ просто нет. Люди с ментальными нарушениями столкнутся с проблемой непонимания собственной сексуальности. К тому же некому будет заметить признаки сексуализированного насилия, если таковое совершается по отношению к пациентам со стороны персонала. О проблеме рассказывает Русфонду Светлана Андреева, педагог-психолог Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

«Взрослые» потребности людей с ментальными особенностями — это фигура умолчания, говорит Светлана Андреева. Причины в том, что в России половое воспитание практически отсутствует в системе образования. Нет терминов, чтобы говорить о сексуальности. Наконец, сексуальность людей с ментальной инвалидностью мифологизирована, причем в обществе приняты взаимоисключающие представления о ней: «они (пациенты) гиперсексуальны и опасны» или «никому из них секс не нужен и недоступен» — то и другое неправда.

— Потребность в близости, любви, сексуальном взаимодействии — одна из основных для каждого человека,— говорит Андреева.— Тут важная задача — найти специалистов, которые разбирались бы в теме. Подростки к разговору готовы — умному, деликатному и смелому, когда к ним относятся с гуманистических позиций, ценят их личность.

Большинство родителей особых детей заводят разговоры о сексуальности лишь в тот момент, когда проблема уже есть. Молодые взрослые с ментальной инвалидностью, в отличие от своих нормотипичных сверстников, умеющих искать информацию в интернете, не знают, что с ними происходит, напряжение может перерасти в агрессию, направленную и на себя, и вовне. Андреева считает, что их нужно учить помогать себе, вырабатывать вместе с ними специальные интимные правила.

— Помимо родителей в этом вопросе помочь могли бы обученные сертифицированные ассистенты,— объясняет Андреева.— Однако у нас в стране такой ассистент — редкость. Как правило, у ребят с ментальной инвалидностью физический и психологический возраст не совпадают. Важно понять, на каком уровне вести разговор, насколько человек вырос. Еще важна наглядность: работая с подростками с ментальными нарушениями, только слов мало.

В понятие «половое воспитание» входит не только разговор о сексе, физиологии, но и разговор о чувствах, потребности быть принятым и понятым. И у людей с ментальными особенностями эти потребности такие же, как у всех остальных.

— Очень важно с самого детства воспринимать ребенка как человека, который хочет хорошо выглядеть, хорошо пахнуть,— особо подчеркивает Андреева.— Многие родители не следят за этим. Я часто вижу ребят с инвалидностью, одетых совершенно нелепо. Если учить их одеваться, пользоваться средствами гигиены, общество с большей долей вероятности их примет.

Часто перемены взросления кажутся подросткам неожиданными и пугают. Первая менструация у девушки или поллюция у юноши может серьезно травмировать. К взрослению нужно готовить всех, и подростков с ментальной инвалидностью тоже. Взрослеть должно и общество — ему следует перестать молчать о сложном и беспричинно поить особенных людей транквилизаторами.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда