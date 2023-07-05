Пациентам ПНИ дадут зоны отдыха

В Санкт-Петербурге власти приступают к масштабной модернизации городских психоневрологических интернатов (ПНИ). Предложено организовать проживание по 2–3 постояльца в комнате вместо 20, организовать зоны отдыха, кухни, а сам ПНИ называть «домом совместного проживания». В апреле основательница фонда «Вера» Нюта Федермессер рассказала о гибели семи детей от истощения в городском ПНИ №10. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело и начали проверку учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Чечина

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Наталья Чечина

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина провела первое заседании рабочей группы по модернизации сети психоневрологических интернатов. Действующая система ПНИ «требует значительных изменений с учетом современных тенденций», отметила госпожа Чечина. «Надо готовить проживающих и сотрудников интернатов к пониманию предстоящих перемен, но при этом необходимо четко придерживаться плана и поставленных сроков»,— подчеркнула она. В пресс-службе Смольного сообщили, что комплексное реформирование включит в себя увеличение площади самих учреждений и штата сотрудников, дополнительное оснащение интернатов, организацию службы защиты прав людей с психическими заболеваниями и «создание комфортных условий для проживания».

Перемены начнутся с переименования. Власти намерены заменить название «психоневрологический интернат» на «дом совместного проживания», «корпус» — на «общежитие» (мужское и женское), «палаты» для пациентов — на «комнаты» для проживания.

«Многие из этих людей находятся в ПНИ всегда, создается ощущение, что они живут все время в больнице. Это некорректно и очень влияет на их менталитет»,— объяснила “Ъ” руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Петербурге Екатерина Машкова.

Организовать проживание предложено по 2–3 человека в комнате вместо прежних 20, устроить зоны отдыха, кухню и т. д., что позволит разгрузить административный блок. В «дорожную карту» попали также вопросы зарплат и штата сотрудников. «Когда численность будет приведена к федеральным нормам, работа станет проще. Если сегодня человек обслуживает 10–15 пациентов, то понятно, что он просто не справляется физически. И тут не важно, получает он 40 тыс. или 60 тыс. Мы попросили (Смольный.— “Ъ”) увеличить бюджет на интернаты на 2 млрд в год»,— пояснила госпожа Машкова.

В Санкт-Петербурге работает 14 государственных психоневрологических и домов-интернатов для престарелых людей. Функционирует также специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы. Постояльцы этих учреждений находятся на гособеспечении. Однако коек всем не хватает, потенциальные клиенты записываются в очередь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПНИ №10 в Петербурге

Фото: pni10.ru ПНИ №10 в Петербурге

Фото: pni10.ru

Общественная дискуссия вокруг положения дел в системе разгорелась после скандала, связанного с ПНИ №10 Петербурга. В апреле 2023 года основательница фонда «Вера» и член центрального штаба Народного фронта Нюта Федермессер сообщила о смерти в интернате как минимум семи детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). Она уточнила, что причинами были их истощение и недостаточный уход из-за дефицита персонала.

По словам госпожи Федермессер, детям с ТМНР нужен отдельный медицинский пост и особое питание, однако из-за нехватки персонала на несколько детей приходится лишь один сотрудник, который не успевает «всех накормить, переодеть, погулять с ними».

При этом волонтеров для работы в ПНИ не допускали, утверждала госпожа Федермессер.

По данным Народного фронта, СКР организовал 16 проверок ПНИ №10. Они коснулись в том числе деятельности Роспотребнадзора и профильных городских комитетов, но прямой связи неисполнения своих обязательств данными ведомствами, которое могло повлечь смерти пациентов, пока не установлено. При этом следствие выявило нарушения пожарной и пищевой безопасности, а также отсутствие работы по комплектованию штата.

Как рассказала “Ъ” Нюта Федермессер, на совещании было заявлено, что информация, послужившая основанием для указанных проверок, не подтвердилась. «Я бы хотела знать, какая проверка подтвердила бы дефицит ухода, дефицит рук и то, что состояние здоровья людей ухудшилось, а некоторые умерли из-за некачественного ухода в ПНИ №10, — заметила в связи с этим госпожа Федермессер.— Ни Роспотребнадзор, ни Росздравнадзор, ни МЧС, ни другие проверяющие органы, скорее всего, не ставили себе задачу установить этот факт. Да и увидеть они могли лишь ту картинку, которую нарисовали им в ПНИ, а не ту, которая была в течение нескольких лет». По ее словам, «до сих пор не закрыт вопрос по поводу питания и допуска волонтеров к кормлению в ПНИ для людей, которые самостоятельно себя обслуживать не могут».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург