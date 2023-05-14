Смерти в питерском интернате заметили в Москве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подключилась к проверкам психоневрологического интерната (ПНИ) №10 Санкт-Петербурга. Ранее глава столичного многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила о семи случаях смерти инвалидов в интернате, где содержится 1 тыс. человек. Она заявила, что это произошло из-за недоедания и отсутствия ухода за больными. В СКР ранее возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Учреждение также проверяют МЧС, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Роструд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госпожа Москалькова сообщила в своем Telegram-канале о проверке ПНИ №10 в Невском районе Санкт-Петербурга «в связи с видеообращением о фактах смерти сирот». По словам омбудсмена, в учреждении побывала ее представитель вместе с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге. Они посетили отделение интенсивного развивающего ухода, в котором проживают бывшие воспитанники детдомов-интернатов — люди с нарушениями психического и физического развития возрастом от 18 до 25 лет.

Причиной посещения ПНИ №10 стало видеообращение главы столичного многопрофильного центра паллиативной помощи и учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер.

В апреле 2023 года Анна Федермессер сообщила о смерти в интернате как минимум семи детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), уточнив, что причинами были их истощение и недостаточный уход из-за дефицита персонала.

По словам госпожи Федермессер, детям с ТМНР нужен отдельный медицинский пост и особое питание, однако из-за нехватки персонала на несколько детей приходится лишь один сотрудник, который не успевает «всех накормить, переодеть, погулять с ними». При этом волонтеров для работы в ПНИ не допускали, утверждала госпожа Федермессер. По ее словам, правозащитники информировали о проблемах директора интерната Ивана Веревкина, который, по словам Анны Федермессер, обещал разобраться с проблемой после случаев госпитализации пациентов в Александровскую больницу Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука в Санкт-Петербурге

Фото: pni10.ru Учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука в Санкт-Петербурге

Фото: pni10.ru

В итоге «за последнее время» в ПНИ №10, по данным госпожи Федермессер, умерло семеро детей. Последнего — скончавшегося 17 апреля — ребенка сотрудники интерната, по ее словам, дважды отвозили в Александровскую больницу и оставляли там без надзора. Госпожа Федермессер в своем обращении просила власти города, спикера Совета федерации Валентину Матвиенко, вице-премьера Татьяну Голикову, руководство Минтруда и Минздрава, а также Татьяну Москалькову и детского омбудсмена Марию Львову-Белову «наказать виновных в смерти детей». И принять меры, чтобы этот подопечный ПНИ стал «последним умершим от равнодушия опекуна».

По факту происшедшего в ПНИ главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. В пресс-службе управления сообщали, что сотрудники интерната «вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей по уходу за гражданами, страдающими психическими заболеваниями, допустили по неосторожности в период с 2022 года наступление смерти шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев». Источник «РИА Новости» в следственных органах ранее сообщал, что у троих скончавшихся в причинах смерти значился отек головного мозга с указанием общего дефицита массы тела, еще у двоих была зафиксирована прогрессирующая дыхательная недостаточность. Мария Львова-Белова, в свою очередь, обещала проверить все детские соцучреждения в стране, «особенно отделения милосердия».

Госпожа Москалькова заявила, что сейчас проверку в ПНИ №10 ведет прокуратура Санкт-Петербурга, которая привлекла МЧС России, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Роструд. По результатам этой проверки будет дана оценка деятельности интерната «по исполнению действующего законодательства», добавила омбудсмен. При этом Татьяна Москалькова заявила, что по результатам ее проверки условия проживания постояльцев в интернате «соответствуют действующим санитарным правилам и нормам».

Иван Тяжлов