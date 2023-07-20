Госдума одобрила поправки об отмене независимых служб по защите прав пациентов ПНИ

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Законопроект, внесенный правительством в феврале 2021 года, в то числе предполагает отказ от независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ). Против отдельных поправок выступала основательница благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нюта Федермессер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Нюта Федермессер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документе речь идет об упразднении 38-й статьи. Она предполагает создание государством независимой службы защиты прав пациентов, которые находятся в психоневрологических интернатах (ПНИ). Согласно статье, члены службы защищают права пациентов, принимают их жалобы, способствуют поиску решения проблем, в том числе обращаясь к органам власти.

Вместе с тем дополняется 46-я статья. Прежде она подразумевала контроль общественных объединений за соблюдением прав граждан при оказании психиатрической помощи. Сейчас же предлагается дополнить их полномочия защитой прав страдающих от психических расстройств: речь идет о региональных органах власти, омбудсменах, Общественной палате, наблюдательной комиссии.

Как рассказала Нюта Федермессер, на заседании комитета Госдумы по охране здоровья 18 июля она заявила, что отказ от 38-й статьи и корректировка 46-й не защитят пациентов, поскольку поправки не предусматривают создание отдельных независимых органов для этих задач.

«И самое главное, что в той редакции, которая предлагается в 46-й статье, нет общих требований к правилам работы, а мы слышали и знаем, что на протяжении 30 лет норма 38-й статьи не работала именно потому, что регионы не знали, как с этой нормой работать»,— написала она в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

По словам Нюты Федермессер, на заседании депутаты не приняли возражения, сославшись на то, что против уточнения работы независимых служб в поправках выступает государственно-правовое управление президента РФ. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал неразумным сохранение статьи 38, поскольку она «30 или больше лет не действовала».

По итогу заседания комитет Госдумы поддержал принятие поправок. 19 июля Нюта Федермессер направило письмо, которое подписали 40 тыс. родственников пациентов ПНИ, с призывом отменить поправки президенту России Владимиру Путину, ответа не последовало. Нюта Федермессер заявила об отказе заниматься федеральным законодательством в дальнейшем.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Общественники хотят остаться в ПНИ».

Лусине Баласян