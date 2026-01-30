«Массовое захоронение пациентов» нашли в лесу возле Прокопьевского интерната

Пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната, в котором после вспышки гриппа умерли девять человек, могли незаконно хоронить в лесу рядом с учреждением. Об этом заявило местное издание NGS42. Журналисты опубликовали фотографии могил, в том числе свежих.

«Просто среди леса, где-то в глубине, стоят надгробные кресты, — указано в публикации. — Для людей будет удивлением, если, блуждая по лесу, они выйдут на захоронения, непонятно к кому относящиеся».

Побывавший на месте источник издания заявил, что некоторые надгробные кресты — не новые, их могли снять с других могил и прибить новые таблички. По словам собеседника издания, никаких опознавательных знаков о том, что территория относится к муниципальному кладбищу, нет ни на местности, ни на картах.

В январе в прокопьевском ПНИ произошла вспышка гриппа А. В тот же период умерли девять пациентов. Смерть, как минимум, троих была вызвана инфекцией. Администрация ПНИ отчитывалась о закупках продовольствия на десятки миллионов рублей, однако бывшие сотрудники и постояльцы утверждали, что пациентов кормили плохо и подвергали издевательствам.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк распорядился отстранить директора Прокопьевского ПНИ от работы на время проверки. Проверочные мероприятия пройдут и в других интернатах Кузбасса.