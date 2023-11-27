Не все дома-‍интернаты

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник представит в Госдуме доклад «Соблюдение и защита прав граждан с психическими расстройствами». Накануне “Ъ” ознакомился с содержанием доклада. В нем говорится о проблемах в стационарных психиатрических больницах и организациях социального обслуживания таких пациентов. Аппарат омбудсмена подтверждает случаи грубого отношения медперсонала к пациентам, говорит про «повсеместную» нехватку лекарств, одежды и обуви, а также отмечает переизбыток помещений, непригодных для проживания людей. Ответственные министерства заявили “Ъ”, что решают эти проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Госдумы в мае 2023 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Госдумы в мае 2023 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В докладе Татьяна Москалькова указывает, что общий уровень распространенности психических заболеваний ежегодно увеличивается. Так, в период пандемии COVID-19 выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами. Также на психическом здоровье граждан отразилось проведение специальной военной операции: «Во всех группах населения отмечается рост тревоги, проявляются депрессивные симптомы. Некоторые граждане возвращаются или эвакуируются из зоны боевых действий с посттравматическими психическими расстройствами, у других это связано с беспокойством за судьбу близких, страны».

С 2020 по 2022 год в аппарат омбудсмена поступило 948 обращений по теме нарушения прав граждан с психическими расстройствами. В 2020 году их было 247, в 2021 году — 504 (причины такого всплеска в докладе не указаны), а в 2022-м — 197. В основном обращения касались трех тем. Первая — проблемы обоснованности установления психиатрического диагноза, недееспособности и диспансерного наблюдения. Вторая — случаи недобровольной, по мнению заявителей, госпитализации в психиатрический стационар или помещения в психоневрологический интернат (ПНИ). Третья — жалобы на ненадлежащее материально-бытовое обеспечение в стационарных медицинских организациях и организациях социального обслуживания, а также сообщения о неправомерных действиях персонала этих учреждений.

В докладе подробно рассказывается про нарушения в медицинских организациях, которые оказывают психиатрическую помощь в стационарных условиях (подведомственны Минздраву) — и в стационарных организациях социального обслуживания (зона ответственности Минтруда и региональных властей). «Ущемление прав граждан в этих учреждениях представляет наибольшую угрозу, так как люди, содержащиеся в них, находятся в более уязвимом положении»,— поясняет госпожа Москалькова.

В медорганизациях аппарат омбудсмена подтвердил факты нарушения права на добровольное обращение за психиатрической помощью — и выявил «случаи оказания на пациентов психологического давления для получения от них согласия на госпитализацию и лечение». Кроме того, были зафиксированы нарушения при недобровольной госпитализации и продлении срока лечения. Зачастую в медучреждениях «не соблюдаются нормы материально-бытового обеспечения пациентов». Так, закон выделяет в палате минимум 6 кв. м жилой площади на одного человека, но это требование часто игнорируется — как и норма об отдельном содержании пациентов с инфекционными заболеваниями. В туалетах не соблюдается принцип приватности, что нарушает достоинство личности. Выявлены проблемы с «нормами питания по ассортименту и количеству основных продуктов». В медучреждениях не хватает обуви и одежды для пациентов, а та, что есть, «зачастую сильно изношена, не по размеру». Постельное белье «ветхое, серого цвета».

Ряд стационарных отделений психиатрических больниц «размещены в неприспособленных зданиях дореволюционной постройки», которые давно нуждаются в ремонте, в том числе капитальном. В некоторых стационарах до сих пор отсутствует централизованная канализация — вместо нее оборудованы выгребные ямы. Не хватает помещений для приема узких медицинских специалистов и в целом лечебных корпусов. Также «во многих медицинских организациях» пациенты лишены права пользоваться телефоном. Еще у них нет ежедневных прогулок — в том числе из-за отсутствия прогулочных двориков и нехватки теплой одежды. В большинстве медорганизаций нет лечебно-производственных мастерских, отсутствуют социальная и трудовая реабилитация.

«Не во всех медицинских стационарах созданы условия для безопасного пребывания граждан»,— говорится в докладе. В большинстве случаев речь идет о несоблюдении норм пожарной безопасности или об отсутствии ограждения периметра. Но есть не вполне обычные нарушения — например, один стационар расположен в зоне радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС.

Аппарат омбудсмена подтверждает случаи обследования и лечения, «не соответствующего стандартам оказания медицинской помощи». «Сохраняется проблема неэтичного поведения медицинского персонала (в основном среднего и младшего): унижение человеческого достоинства, неуважительное отношение к пациентам, грубость,— говорится в докладе.— Во многих стационарах применяются ограничительные меры и специальные меры физического стеснения в виде фиксации пациента при отсутствии установленных правил их применения». Есть, впрочем, и проблемы, которые не зависят от сотрудников медорганизаций: «Отмечаются трудности с недостатком лекарственных средств. Повсеместно наблюдается дефицит врачей-психиатров, психотерапевтов, судебных экспертов, а также квалифицированного среднего медицинского персонала».

Еще «повсеместно отмечается недостаток социальных видов помощи по защите гражданских прав лиц с психическими расстройствами», «нередки нарушения права на информацию о состоянии здоровья, доступность медицинской документации пациентам, их представителям, адвокатам и наблюдателям»; «отмечаются нарушения прав пациентов на получение квалифицированной юридической помощи, а также на подачу жалоб и заявлений в органы власти, прокуратуру и суд». Наконец, «нормативно не урегулирован вопрос организации обучения инвалидов и несовершеннолетних с психическими расстройствами, длительно находящихся в медицинских организациях».

Схожая ситуация в стационарных организациях социального обслуживания. Их в стране 2251 — но в ряде регионов «продолжает оставаться острым вопрос очереди» туда. При этом «в большинстве» из них «выявляются случаи ненадлежащих материально-бытовых условий проживания, их размещения в морально и физически устаревших зданиях с высоким процентом износа, требующих капитального и текущего ремонта». По данным омбудсмена, «во многих случаях наблюдается переполнение, несоблюдение нормативов жилой площади». Также «зачастую обнаруживается скудное и некачественное питание, ветхое постельное белье, отсутствие средств гигиены и горячей воды, нарушение температурного режима», необеспечение обувью (зимней, летней, комнатной), верхней одеждой, колготками, носками, нижним бельем, головными уборами.

В этой части доклада отмечаются «несоблюдение условий приватности», «необеспечение доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан», «острая нехватка медицинских кадров», «недостаточное лекарственное обеспечение», «низкие доступность и качество оказания медицинской помощи», «неорганизованность и бессистемность диспансерного наблюдения, профилактических медицинских осмотров», «повсеместно низкое качество реабилитационных программ» и «отсутствие профессионального обучения взрослых инвалидов». Наконец, «имеют место отдельные факты грубого отношения персонала, физического насилия над недееспособными лицами, использования сильнодействующих и обладающих тяжелыми побочными эффектами психотропных средств в качестве наказания».

В Минздраве заявили “Ъ”, что активно развивают сотрудничество с аппаратом уполномоченного «по обеспечению полной реализации прав пациентов». В пресс-службе ведомства уточнили, что НМИЦ им. Сербского и НМИЦ им. Бехтерева «проводят организационно-методические мероприятия в регионах РФ, включая посещения и оценку оказания медицинской помощи в интернатах, психоневрологических диспансерах и других социальных учреждениях», а также «разработку мер реагирования при выявлении недостатков». Отчеты направляются региональным исполнительным органам, в ведении которых находятся психиатрические больницы.

В Министерстве труда сообщили, что в 2002 году «совместно с регионами и экспертным сообществом был разработан перечень мер, направленных на совершенствование системы психоневрологических интернатов», куда входит и вопрос ремонта зданий. А в 2023 году «был разработан и утвержден комплекс мер по сокращению и профилактике очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2023–2025 годы». Кроме того, по данным мониторинга министерства, к 1 октября 2022 года 80 регионов включились в реализацию технологии сопровождаемого проживания.

Врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил “Ъ”, что 948 обращений за три года — это лишь верхушка айсберга в случае с количеством возможных нарушений. Основательница благотворительного фонда для людей с психиатрическими трудностями «Просто люди» Марина Рис рассказала “Ъ”, что в ее фонд ежегодно обращаются около 10 тыс. человек. И «практически 100% клиентов, которые сталкивались с государственной психиатрической помощью, жалуются на нарушение их прав или на качество лечения», говорит госпожа Рис.

Омбудсмен указывает на «практическое отсутствие информационного взаимодействия между медицинскими организациями и органами внутренних дел». Из-за законодательства о медицинской тайне врачи отказываются предоставлять полиции «сведения о лицах с психическими расстройствами, находящихся на диспансерном наблюдении». При этом полиции необходимо знать о таких людях «в целях профилактики совершения ими общественно опасных деяний», пишет госпожа Москалькова. В заключительной части доклада она предлагает правительству решить эту «коллизию» путем изменения закона о психиатрической помощи. По данным СМИ, такой законопроект уже разработан; в аппарате уполномоченного “Ъ” сообщили, что пока не ознакомились с ним.

Наталья Костарнова, Александр Черных