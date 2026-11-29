В Афганистане женщин лишают имен в медицинской документации
В афганской провинции Балх правящий режим талибов запретил использовать имена женщин в официальных документах. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на афганское издание Zan Times.
В медицинских картах и рецептах имена всех женщин теперь заменяются словом «bibi» (традиционное обращение к женщине). Также сообщается, что иногда вместо женского имени пишут название животных, например «коза».
Правозащитники указывают, что замена личного имени на обезличенное обращение создает риск ошибок при лечении и затрудняет подтверждение личности, а также опасаются, что ограничения распространятся на всю страну.
В Афганистане в отношении девушек и женщин действует целый ряд запретов, включая запрет на образование. ООН уже не раз называла ситуацию в стране «гендерным апартеидом».