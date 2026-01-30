Во всех 13 ПНИ Кузбасса организованы проверки

Во всех 13 психоневрологических интернатах Кемеровской области проведут проверки после смерти девяти постояльцев ПНИ в Прокопьевске. Об этом сообщила зампред правительства региона по вопросам соцразвития Елена Воронина.

«В Кузбассе 13 психоневрологических интернатов на 3899 коек. Проверка организована во всех учреждениях»,— рассказала госпожа Воронина (цитата по «Интерфаксу»). Медучреждения в Кемеровской области будут проверять специалисты Минтруда до 10 февраля.

В январе в прокопьевском интернате произошла вспышка гриппа А. Умерли девять человек. Смерть троих вызвана вирусом. Инфекция в интернате распространилась из-за ненадлежащей работы должностных лиц и работников учреждения. Возбуждено уголовное дело.