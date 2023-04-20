Прокуратура начала проверку после смерти подопечного в ПНИ №10 в Санкт-Петербурге

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга начала проверку после смерти подопечного ПНИ №10 Алексея Дельвари. Ранее автор проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер в своем телеграм-канале разместила видеообращение, в котором рассказала о возможных многочисленных нарушениях законодательства в стенах этого учреждения. Именно оно послужило поводом для проверки, сообщили в прокуратуре. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами учреждения требований к условиям содержания подопечных, их социальному обслуживанию, своевременному оказанию им необходимой помощи, а также иных положений федерального законодательства»,— сказано в релизе ведомства.

Алексей Дельвари не единственный, кто скончался в ПНИ. Анна Федермессер опубликовала имена еще шести умерших. «Сделайте так, чтобы Леша Дельвари стал последним умершим от равнодушия опекуна,— призывает госпожа Федермессер.— Чтобы смерть этого ребенка-сироты в апреле 2023 года, на Пасхальной неделе, что-то изменила». «Я обращаюсь к тем, кто должен защищать права детей и взрослых,— Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой (уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в РФ.— “Ъ”). Я обращаюсь к председателю комитета по социальной политике Елене Фидриковой с просьбой наказать виновных в смерти детей в психоневрологическом интернате №10 города Санкт-Петербурга»,— сообщила госпожа Федермессер в своем телеграм-канале.

Росздравнадзор также инициировал проверку ПНИ №10. Специалистов ведомства волнует качество оказания медпомощи, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Минздрава.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург