Четверо госпитализированных из ПНИ в Прокопьевске находятся в тяжелом состоянии

Четверо госпитализированных постояльцев прокопьевского психоневрологического интерната (ПНИ), в котором за январь умерли девять человек, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

«По состоянию на 30 января в медицинских организациях находится 51 человек»,— сообщил господин Тарасов (цитата по ТАСС). По его словам, 41 из них — в состоянии средней степени тяжести, шесть — в удовлетворительном. Региональный министр добавил, что еще десять пациентов будут сегодня выписаны из больниц.

В январе в ПНИ в Прокопьевске произошло массовое заболевание гриппом А. В это же время в учреждении умерли девять пациентов. Как минимум трое из них умерли из-за вируса. По данным СКР, вирусная инфекция распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей работниками учреждения и нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Возбуждено уголовное дело. Директор ПНИ Елена Морозова, по поручению губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, временно отстранена от работы.