Босния и Герцеговина выслала четырех иранцев по подозрению в шпионаже
Босния и Герцеговина выслала четырех граждан Ирана, заподозренных в шпионаже. Трое имели дипломатический статус в иранском посольстве в Сараево. Министр иностранных дел страны Эльмедин Конакович подтвердил высылку, передает «Аль-Джазира». По данным агентства, иранцы покинули страну в среду.
Конакович объявил их персонами нон грата и распорядился выслать на основании сведений Агентства разведки и безопасности Боснии и Герцеговины. «Это вопрос, которым занимаются органы безопасности, и они могут прокомментировать его, если пожелают»,— сказал министр.
Среди высланных — третий советник посольства Хосейн Махдиан Фард и два атташе. Статус четвертого иранца официально не подтвержден. Боснийские спецслужбы считают Фарда сотрудником Министерства разведки и безопасности Ирана, а остальных троих связывают с Корпусом стражей исламской революции.