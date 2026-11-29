Конакович объявил их персонами нон грата и распорядился выслать на основании сведений Агентства разведки и безопасности Боснии и Герцеговины. «Это вопрос, которым занимаются органы безопасности, и они могут прокомментировать его, если пожелают»,— сказал министр.