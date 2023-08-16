Правозащитники поднялись в психическую атаку

Руководитель Центра паллиативной помощи и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер инициировала создание в регионах, «где губернаторам не все равно», служб защиты прав пациентов психиатрических больниц и подопечных психоневрологических интернатов (ПНИ). Пилотный проект, по ее словам, поддержали представители Госдумы, Совета федерации, уполномоченные по правам человека. Недавно вступили в силу поправки к закону «О психиатрической помощи», упраздняющий прямое требование к регионам создавать подобные службы, но «борьба за права» пациентов и подопечных учреждений будет продолжена, заявила госпожа Федермессер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нюта Федермессер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Нюта Федермессер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале августа 2023 года президент Владимир Путин подписал закон об изменении правил оказания психиатрической помощи в РФ. “Ъ” рассказывал, что против этих поправок выступили гражданские активисты и представители некоммерческого сектора. Письмо с просьбой не принимать нововведения подписали 100 тыс. человек и 151 НКО. Предлагаемые изменения, полагают они, «существенно ухудшают правовую защищенность людей с психическими расстройствами, отбрасывая Россию в этой части в прошлый век».

«Самым плохим» общественники называют ликвидацию ст. 38 закона «О психиатрической помощи». В ней описана обязанность государства создавать независимые службы защиты прав людей с психическими расстройствами. Вместо этого законодатели предложили расширить ст. 46: права пациентов смогут защищать региональные и федеральные чиновники, омбудсмены разных уровней, адвокаты, общественные объединения и негосударственные организации. Однако они обязаны согласовывать условия посещения пациента с руководителем медицинского учреждения. По словам руководителя Центра паллиативной помощи и учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, «это супернеконкретная норма, которая не предусматривает никаких обязательств регионов что-либо делать».

Законодатели в свою очередь настаивают, что инициатива направлена на совершенствование правого регулирования вопросов оказания психиатрической помощи и социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, защиту их прав и интересов.

После того как резонансный законопроект одобрил Совет федерации, его спикер Валентина Матвиенко предложила парламентариям изучить неучтенные поправки общественников. «Поддерживаю предложение мониторить этот закон и во взаимодействии с Минздравом, Министерством труда и соцзащиты продолжить изучение тех поправок, которые еще остались неучтенными. Может быть, новых предложений. Надо сделать так, чтобы в обществе было взаимопонимание и консенсус в отношении этих людей»,— сказала госпожа Матвиенко. Глава Совета федерации попросила правительство, регионы и сенатский комитет по соцполитике проявить «деликатность и человечность» при разработке подзаконных актов.

Несмотря на то что недавно принятый закон упразднил необходимость создания федеральной правозащитной службы для пациентов психиатрических больниц и подопечных психоневрологических интернатов, борьба за их права будет продолжена, сообщила 15 августа госпожа Федермессер. В видеообращении в своем Telegram-канале она сообщила, что такие службы создадут в пилотных регионах «с неравнодушными» губернаторами: «Мы должны выбрать несколько регионов, где губернаторам не все равно, где они понимают, что проблема требует обсуждения и решения, а главное — изучения. И в этих регионах реализовать проект, подобный нижегородскому».

В 2021 году в Нижнем Новгороде в полную силу заработала Служба защиты прав людей, имеющих психические нарушения и живущих в учреждениях. Ее координирует созданная при нижегородском правительстве АНО «Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Эта организация, заключившая соглашения о сотрудничестве с профильными ведомствами и учреждениями, финансируется за счет средств регионального бюджета и благотворительных пожертвований. Задача службы — мониторить учреждения соцзащиты, выявлять нарушения, помогать людям реализовывать их права. Представители этой АНО имеют право входить в любую стационарную организацию, получающую госфинансирование, в любое время суток: и в государственные интернаты для детей или взрослых, и в частные учреждения, если те являются поставщиками социальных услуг.

По словам Нюты Федермессер, проект поддержали в Госдуме и Совете федерации, а также федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Как уточнила госпожа Федермессер, предстоит подтвердить, что нарушения в психбольницах и интернатах носят «системный характер и исчисляются десятками тысяч» и что права находящихся там людей должны быть защищены «не в меньшей степени, чем, к примеру, заключенных в местах лишения свободы». Она выразила надежду, что параллельно начнется подготовка поправок к уже принятому федеральному закону.

Нюта Федермессер также отметила, что само обсуждение спорного закона привлекло общественное внимание к проблеме нарушения прав пациентов психбольниц и подопечных ПНИ. Так, в одном из регионов обитателей детского ПНИ начали посещать родители, которые не бывали там много лет. В другом регионе родственники живущих в ПНИ людей потребовали увеличить часы посещений, сделать их ежедневными, пускать их не только в холл интерната, но и в комнаты, чтобы они увидели, как живут их родные. «Изменения безусловно есть»,— заключила госпожа Федермессер.

Наталья Костарнова