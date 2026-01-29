В ПНИ Прокопьевска умерли 9 человек после вспышки гриппа А: нарушения, меры, реакция властей

В январе в ПНИ в Прокопьевске произошло массовое заболевание гриппом А. Умерли девять постояльцев. В региональном СКР установили, что вирусная инфекция распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей работниками учреждения, выявлены нарушения СанПиНа. Возбуждено уголовное дело, по каждому случаю смерти будет отдельная проверка. Что известно о ситуации в прокопьевском интернате — в подборке «Ъ».

Что произошло В январе в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевске произошло массовое заражение гриппом А. Умерли девять человек. Об этом сообщило министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в ПНИ.

Положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 50 постояльцев из 128. У двоих была выявлена внебольничная пневмония. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

В ПНИ объявлен карантин.

ПНИ продолжает работу, там живут постояльцы, сообщили ТАСС в минтруда Кузбасса.

Что установило следствие По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи постояльцев стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.

Специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, умерших в стационаре Прокопьевской городской больницы. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.

Состояние трех постояльцев интерната перед смертью ухудшилось из-за заболевания. Причины смерти еще шести человек устанавливаются, сообщили в СКР.

Вирусная инфекция в интернате Прокопьевска распространилась из-за ненадлежащей работы должностных лиц и работников учреждения.

В ходе проверки выявлены факты несоблюдения норм СанПиНа, руководителю интерната внесено представление, сообщили ТАСС в прокуратуре Кузбасса.

По каждому случаю смерти будет проведена проверка, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.

Какие меры приняли Специализированная служба провела дезинфекцию во всех корпусах и пищеблоке.

Проводятся мероприятия по профилактике гриппа среди получателей социальных услуг и работников.

Все контактировавшие с заболевшими в прокопьевском интернате находятся под медицинским наблюдением.

Все постояльцы и все сотрудники интерната обследованы, больные госпитализированы, им оказывается медпомощь. Об этом сообщили в роспотребнадзоре Кузбасса.

Эпидемиологическая ситуация в интернате находится под контролем Роспотребнадзора, минздрава Кузбасса и минтруда Кузбасса.

Дополнительная бригада облбольницы выехала в Прокопьевск для помощи нуждающимся из интерната.

Росздравнадзор Кузбасса проверит качество оказания медпомощи постояльцам прокопьевского интерната.

Для проведения проверки интерната в Прокопьевск вылетела комиссия Росздравнадзора во главе с его руководителем Аллой Самойловой.

Как отреагировали власти Глава Кузбасса Илья Середюк проведет совещание по ситуации со смертями в интернате 30 января. Также он поручил проверить все интернаты региона.

Материалы, требующие проверки из-за ситуации в интернате Прокопьевска, собраны и отправлены в правоохранительные органы, сообщил губернатор Середюк.

Следователи изъяли документы. Проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Прокуратура Кузбасса поставила на контроль результаты расследования данного уголовного дела.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему по данному уголовному делу.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возьмет на особый контроль ситуацию с гибелью людей в интернате.