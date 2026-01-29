В ПНИ Прокопьевска умерли 9 человек после вспышки гриппа А: нарушения, меры, реакция властей
В прокопьевском интернате, где умерли девять постояльцев, заболели 50 человек
В январе в ПНИ в Прокопьевске произошло массовое заболевание гриппом А. Умерли девять постояльцев. В региональном СКР установили, что вирусная инфекция распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей работниками учреждения, выявлены нарушения СанПиНа. Возбуждено уголовное дело, по каждому случаю смерти будет отдельная проверка. Что известно о ситуации в прокопьевском интернате — в подборке «Ъ».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Что произошло
- В январе в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевске произошло массовое заражение гриппом А. Умерли девять человек. Об этом сообщило министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в ПНИ.
- Положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 50 постояльцев из 128. У двоих была выявлена внебольничная пневмония. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.
- В ПНИ объявлен карантин.
- ПНИ продолжает работу, там живут постояльцы, сообщили ТАСС в минтруда Кузбасса.
Что установило следствие
- По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи постояльцев стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.
- Специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, умерших в стационаре Прокопьевской городской больницы. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.
- Состояние трех постояльцев интерната перед смертью ухудшилось из-за заболевания. Причины смерти еще шести человек устанавливаются, сообщили в СКР.
- Вирусная инфекция в интернате Прокопьевска распространилась из-за ненадлежащей работы должностных лиц и работников учреждения.
- В ходе проверки выявлены факты несоблюдения норм СанПиНа, руководителю интерната внесено представление, сообщили ТАСС в прокуратуре Кузбасса.
- По каждому случаю смерти будет проведена проверка, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.
Какие меры приняли
- Специализированная служба провела дезинфекцию во всех корпусах и пищеблоке.
- Проводятся мероприятия по профилактике гриппа среди получателей социальных услуг и работников.
- Все контактировавшие с заболевшими в прокопьевском интернате находятся под медицинским наблюдением.
- Все постояльцы и все сотрудники интерната обследованы, больные госпитализированы, им оказывается медпомощь. Об этом сообщили в роспотребнадзоре Кузбасса.
- Эпидемиологическая ситуация в интернате находится под контролем Роспотребнадзора, минздрава Кузбасса и минтруда Кузбасса.
- Дополнительная бригада облбольницы выехала в Прокопьевск для помощи нуждающимся из интерната.
- Росздравнадзор Кузбасса проверит качество оказания медпомощи постояльцам прокопьевского интерната.
- Для проведения проверки интерната в Прокопьевск вылетела комиссия Росздравнадзора во главе с его руководителем Аллой Самойловой.
Как отреагировали власти
- Глава Кузбасса Илья Середюк проведет совещание по ситуации со смертями в интернате 30 января. Также он поручил проверить все интернаты региона.
- Материалы, требующие проверки из-за ситуации в интернате Прокопьевска, собраны и отправлены в правоохранительные органы, сообщил губернатор Середюк.
- Следователи изъяли документы. Проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов.
- Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
- Прокуратура Кузбасса поставила на контроль результаты расследования данного уголовного дела.
- Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему по данному уголовному делу.
- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возьмет на особый контроль ситуацию с гибелью людей в интернате.
Что пишут СМИ
- Местное издание Ngs42.ru со ссылкой на сотрудников интерната сообщило, что первые заболевшие появились еще в ноябре, но в больницы их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать этим пациентам запрещено. «Госпитализировали большинство только после того, как все вылилось в соцсети»,— рассказали изданию сотрудники.
- У заболевших пациентов была высокая температура — до 39 градусов, слабость и головная боль, сообщало издание Baza.
- Эпидемиологическое расследование проводили в интернате в Прокопьевске в 2024 году, выяснило «РИА Новости».
- ПНИ в Прокопьевске входил в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода — «РИА Новости».
- 50 проверок было проведено за десять лет в интернате, в 12 случаях были выявлены нарушения, следует из материалов в распоряжении «РИА Новости».
- Итоги проверок в интернате Кузбасса с 2021 года не обнародовались — «РИА Новости».
- Сотрудник интерната рассказал «РИА Новости» о нехватке медсестер и холоде в палатах.