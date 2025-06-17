Фонд «Второе дыхание» передаст пациентам ПНИ 4 тонны одежды

Благотворительный фонд «Второе дыхание» объявил сбор средств для отправки одежды пациентам психоневрологических интернатов (ПНИ). Фонд планирует собрать 456 тыс. руб. и на эти средства отправить в ПНИ 4 тонны одежды. Вещи получат 1,5 тыс. человек из 11 интернатов в разных регионах.

В фонде «Ъ» пояснили, что цель акции — дать людям, проживающим в ПНИ возможность выбирать одежду, а не носить то, что «положено по стандарту».

«Чаще всего государственные учреждения при закупке одежды не могут учитывать индивидуальные особенности и желания отдельно взятого человека. Между тем люди могут находиться в ПНИ годами — средняя продолжительность жизни в таких учреждениях составляет 15-20 лет. Поэтому фонд хочет дать им возможность выбора — хотя бы в том, что носить и как выглядеть»,— рассказали в фонде.

«Второе дыхание» собирает ненужные вещи и передает их нуждающимся или перерабатывает. Фонд имеет пункты приема в 75 городах России. Всего с 2015 года фонд собрал и отправил на повторное использование более 7,3 тыс. тонн одежды. Вещи получили более 580 тыс. человек в сложной жизненной ситуации.

Полина Мотызлевская