Не менее трех человек умерли от гриппа в Прокопьевском ПНИ

В психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где была вспышка гриппа А, не менее трех человек умерли от этой инфекции. Об этом сообщили в СУ СКР по Кемеровской области. Региональное министерство труда и социальной защиты ранее сообщило, что в январе в ПНИ умерли девять постояльцев, но данных о связи смертей с гриппом не было.

«Выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев интерната», — сказали в СКР.

По данным ведомства, должностные лица и сотрудники ПНИ не выполняли свои обязанности надлежащим образом. В результате «создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции». Следователи подтвердили, что с 23 января симптомы гриппа были выявлены у 46 постояльцев.

«Допрошены ответственные сотрудники и медицинский персонал интерната, — добавили в следствии. — В ходе обысков изъяты документы».

В прошлые выходные кемеровское управление СКР сообщило о проведении проверки в интернате по факту вспышки гриппа. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. После начала проверки было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 ст. 236 УК РФ). Региональный Росздравнадзор сегодня сообщил о собственной проверке качества оказания медпомощи постояльцам интерната.