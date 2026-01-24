Массовый случай заражения гриппом А произошел в кемеровском ПНИ

В Кемеровской области зафиксирован массовый случай заражения гриппом группы А в Прокопьевском психоневрологическом интернате. Заболели 46 человек, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, 44 человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, двое — в тяжелом.

Baza пишет, что пациенты заболели 23 и 24 января. У них была высокая температура — до 39 градусов, слабость и головная боль. Заболевших направили в больницы Прокопьевска и Новокузнецка.