Губернатор Кузбасса временно отстранил от должности директора ПНИ в Прокопьевске

Директор прокопьевского психоневрологического интерната (ПНИ), где в январе умерли девять человек, Елена Морозова временно отстранена от должности, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

«Сегодня сразу по прилете дал поручение временно отстранить директора. Она заинтересованное лицо»,— сказал господин Середюк (цитата по ТАСС). Он уточнил, что об увольнении речи не идет.

По данным Минтруда региона, госпожа Морозова была самым высокооплачиваемым руководителем среди всех учреждений, подведомственных министерству. В 2024 году ее месячная зарплата составляла 191 тыс. руб.

В январе в ПНИ в Прокопьевске произошло массовое заболевание гриппом А. В учреждении умерли девять пациентов, трое из них — из-за вируса. По данным СКР, вирусная инфекция распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей работниками учреждения и нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Четверо госпитализированных из ПНИ постояльцев находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.