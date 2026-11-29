Соскучились по тандему
Ресторанная критика с Еленой Ремчуковой
Редчайший случай: главное впечатление от нового ресторана — мне там все было вкусно! Место называется «Тандем», только что открылось. К интерьеру, концепции, выбору района полно претензий, а к еде — нет. Именно о таком хочется поскорее рассказать, пока не испортилось.
На Садовнической улице, которая вроде центр напротив Кремля, но далекая и неудобная, посреди офисов — именно тут два друга, оба опытные шефы, построили ресторан. Про который сказано так: «Мы объединили все, что любим сами: понятную гастрономию, интересное вино и бильярд. Чтобы у каждого визита был свой сценарий, а у каждого вечера — шанс стать длиннее задуманного». Вроде грамотно заявлено, но чего ждать — непонятно. Какая-то сверхсложная концепция. Предполагается, что гости окажутся единомышленниками и с порога будут вести себя предписанным образом. Ну а идея готовить в ресторане еду «как сами любим» обычно не сулит ничего хорошего. Много раз проверено.
Почему же тогда понравилось? Потому что кухню придумал талантливый шеф Владимир Чистяков. У него феноменальный дар, чутье на то, как преподнести основной продукт, а потом собрать блюдо с тонкой нюансировкой между главными и вспомогательными вкусами. Но карьера его непроста, он слишком подвижен, часто меняет места, а это плохо для шефского авторитета. За плечами уже больше 15 проектов; главные в прошлом — Buro ЦУМ, Grace и нынешний Pool в Петербурге.
В «Тандеме» же делом пока что рулит дружба, так что темперамент Чистякова уравновешивает Глеб Гайгер, хорошо знающий законы операционной деятельности. И хотя идеи, которыми напичкан проект, кажутся мне расплывчатыми, но факт остается фактом: тут я съела пару самых вкусных за последнее время блюд.
Меню небольшое, грамотное и радует логичными ценами. Приятно, когда закуска, например хумус с томатной сальсой, стоит 550 руб., суп куриный с лапшой — 750 руб., а филе-миньон — 2900 руб. В голове у людей порядок. И наконец-то нет никаких морских ежей и устриц! Пару лет как все кафешки у нас обязательно вводят в меню эти деликатесы. Так увлеклись устрицами, что наконец даже Совету федерации надоело, и теперь получите с 1 января новую ввозную пошлину на морских гадов.
Первым делом в «Тандеме» я заказала фирменный чистяковский жареный цукини под йогуртовым соусом (800 руб.), легкое полезное блюдо, исполненное в нордической простоте. И полную ему противоположность — салат Гайгера (850 руб.), веселый, неполезный, из серии «набрал себе в тарелку все, чего захотелось, за шведским столом». Там, конечно, кукуруза из баночки, красная фасоль, огурцы-помидоры, ржаные сухарики, майонезная заправка. Но все продукты отборные: кукуруза мелкая и нежная, фасоль крупная и мягкая, заправка легкая, самодельная.
Дальше мне принесли лучший в городе сэндвич с ростбифом в американском стиле, огромный, промасленный (1100 руб.). Лучший, потому что каждый этаж в нем — это тщательно сделанный, доведенный до своего идеала продукт. Карамелизированный лук сладкий, пряный, теплый. Такой лук можно поедать отдельно ложкой и получать удовольствие. Тонкие слайсы ростбифа пахнут свежей говядиной и ничем лишним, жуются незаметно. Внутри хлеб смазан крим-чизом, а налепленная на него зелень — не дежурный салатный листик, а ассорти из руколы, петрушки и чего-то еще очень свежего. Все вместе — самый нехалтурный сэндвич отечественного общепита.
И обязательно надо пропеть славу здешнему борщу (1200 руб.). Этот чистяковский борщ — вершина мирового борщестроения. Он ошеломительно вкусный, густой, ровный, кисло-сладкий. Известно, что бордовая свекла в нем так шикарна благодаря предварительной карамелизации. Порция большая, и подача идеальная: просто со сметаной и теплым хлебом. Лично мне категорически надоело, что борщ в Москве всегда нагружают набором из сала, мокрого черного хлеба и пучка зеленого лука. Можно подумать, это привезли обед комбайнеру в страду на полевой стан, чтобы до вечера хватило сил.
В меню «Тандема» есть красная страничка Provocative Bistro. Я брала блюда и из обычных разделов, и из красных. Никакой провокативной разницы не заметила.
Жалко, что ни официанты, ни менеджер ничего про меню объяснить не могут. Они вообще пока беспомощные, но добрые. И ругаться на запутавшийся сервис не хочется, уж больно противоречиво тут все задумано авторами.
Зал большой, с картинами на стенах и арт-объектами; отделан за хорошие деньги, но в эстетике простого дайнера. При этом с белыми скатертями. Видны дорогущие немецкие бильярдные столы (час игры стоит 2000–3000 руб. в зависимости от дня недели), но пахнет котлетами, как в школьном буфете. Заявлено, что умеют готовить супер курицу гриль, но почему-то только по четвергам. И этих кур еще предлагают бронировать.
Много есть несуразностей у этого «Тандема». Но их не хочется замечать, потому что вкусно. И еще потому, что проект подкупает своим оптимизмом: уверенностью, что людям этой зимой очень нужно новое место, чтобы собраться поесть, поиграть в бильярд и послушать музыку.