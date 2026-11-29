Китайская олимпиада ежегодно объединяет сильных юных математиков из Китая, Сингапура и России. Российские школьники выступают на соревновании с середины 1990-х годов. Турнир рассматривается как один из этапов подготовки национальной сборной к Международной математической олимпиаде.