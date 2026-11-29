Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Китае
Сборная России завершила выступление на Китайской национальной математической олимпиаде CMO 2026 с шестью наградами. Турнир проходит в Гуанчжоу с 23 ноября. Все участники российской команды стали призерами, сообщили в Минпросвещения и аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Единственную золотую медаль получил Савва Дятлов, учащийся московского лицея «Вторая школа» имени Овчинникова. Серебряными призерами стали четверо представителей петербургского Президентского физико-математического лицея №239 — Виктор и Дмитрий Титовы, Михаил Будянский и Георгий Шкурихин. Еще одну серебряную награду завоевал Олег Фендеров из «Физтех-лицея» имени Капицы в Долгопрудном.
Подготовкой российской команды руководил Кирилл Сухов, возглавляющий ресурсный центр дополнительного образования лицея №239. В состав тренерского штаба также вошли доцент МФТИ Павел Кожевников и педагог дополнительного образования Александр Смирнов.
Китайская олимпиада ежегодно объединяет сильных юных математиков из Китая, Сингапура и России. Российские школьники выступают на соревновании с середины 1990-х годов. Турнир рассматривается как один из этапов подготовки национальной сборной к Международной математической олимпиаде.