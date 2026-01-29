В психоневрологическом интернате Прокопьевска выявили нарушения санитарных норм

Специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где несколько человек умерли от гриппа. Руководителю ПНИ внесли представление. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Прокуратура продолжает проверку. Решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности. В интернате произошла вспышка острой респираторной инфекции, в том числе гриппа и внебольничной пневмонии, сообщил Роспотребнадзор по Кузбассу.

По данным регионального управления СКР, с 23 января признаки гриппа выявили у 46 проживающих. Умерли девять человек. Связь трех смертей с инфекцией подтверждена. Причина смерти еще шести человек выясняется. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.