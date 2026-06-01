Психиатры обновили рекомендации по лечению ПТСР у военных

Российское общество психиатров подготовило новую редакцию клинических рекомендаций по терапии посттравматического стрессового расстройства. В документе впервые появились отдельные советы для военного командования по сохранению психического здоровья военнослужащих, в том числе по срокам пребывания в зоне боевых действий.

Согласно рекомендациям, длительное нахождение на передовой повышает риск истощения и развития ПТСР, поэтому бойцов предлагают ротировать примерно раз в шесть месяцев, а при непрерывных интенсивных боях — еще быстрее. В новой версии также вводится понятие комплексного ПТСР, которое отличается от привычной формы расстройства и связано с более глубокими личностными изменениями.

В рекомендациях уточнен подход к лечению на ранних этапах эвакуации. Психиатры считают, что тяжелые психотропные препараты в этот период применять нецелесообразно, поскольку их эффект проявляется слишком поздно, а побочные действия могут мешать восстановлению и возвращению военнослужащего в строй. Основной акцент предлагается делать на более простых и безопасных вмешательствах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Психиатры изучили уроки СВО».