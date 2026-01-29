В интернате Прокопьевска за январь умерли девять пациентов

В январе в Прокопьевском психоневрологическом интернате умерли девять пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда и социальной защиты Кузбасса. По каждому случаю будет проведена проверка. По данным министерства, семь человек умерли из-за сердечной недостаточности. Причина смерти еще двух человек уточняется.

«По результатам исследований патологоанатомов причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами»,— сообщила пресс-служба министерства. Самому молодому пациенту было 19 лет.

Глава Минтруда Кузбасса Наталья Чайка проводит встречи с сотрудниками ПНИ. Всю полученную от них информацию министерство передало в силовые структуры для правовой оценки.

24 января управление по СКР Кузбассу начало проверку после сообщений о массовом заражении гриппом группы А пациентов Прокопьевского ПНИ. По данным Минздрава региона, заболели 46 человек. Baza сообщала, что у заболевших пациентов была высокая температура — до 39 градусов, слабость и головная боль.