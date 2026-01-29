Губернатор поручил проверить все интернаты Кузбасса после ЧП в Прокопьевске

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал ТАСС о своем поручении проверить все интернаты региона. Такое решение он принял после гибели девяти постояльцев подобного учреждения в Прокопьевске.

К месту ЧП, добавил господин Середюк, направили дополнительную медбригаду из областной больницы. Врачи окажут необходимую помощь нуждающимся из интерната, заверил глава региона.

В Telegram-канале Илья Середюк сообщил, что сразу по приезде в Кемеровскую область проведет совещание с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности. Он пообещал «принять конкретные решения» по этой ситуации и по работе соцучреждений в регионе в целом.

Как выяснили в региональном управлении СКР, с 23 января признаки гриппа выявили у 46 постояльцев ПНИ Прокопьевска. Умерли девять человек. Связь смертей трех из них с инфекцией удалось подтвердить. Причина смерти еще шести человек выясняется. Прокуратура также выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в учреждении. Возбуждено уголовное дело.