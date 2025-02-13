Интернатам оставили права подопечных

Законопроект о распределенной опеке, принятый в первом чтении еще в 2016 году, 12 февраля был отклонен на заседании Госдумы. Законопроект предполагал возможность назначения недееспособным гражданам сразу нескольких опекунов помимо психоневрологического интерната (ПНИ) — в том числе юрлиц из числа НКО или религиозных организаций. Внешняя опека подразумевала возможность проживания вне ПНИ. Депутаты пояснили, что за прошедшие годы в закон о психиатрической помощи были внесены достаточные изменения и необходимость в отдельном документе отпала. Представители НКО настаивают: без внешней опеки ПНИ остается единственным местом, где может жить взрослый человек с ментальными нарушениями, если у него нет родственника или другого человека, готового взять за него ответственность. Причем интернат является и заказчиком услуг как опекун, и их исполнителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан» был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов еще в 2015 году. Его стали называть «законопроектом о распределенной опеке»: главное его положение касалось возможности назначать недееспособным гражданам нескольких внешних (по отношению к ПНИ) опекунов, в том числе юридических лиц — НКО или религиозных организаций. Находясь под внешней распределенной опекой, подопечный ПНИ получал шанс его покинуть.

Недееспособными признаются люди, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих действий или руководить ими. Ограниченно дееспособными — те, кто может понимать значение своих действий, но для того, чтобы руководить ими, нуждается в помощи. Так, пристрастие к азартным играм, злоупотребление алкоголем или наркотиками является основанием для ограничения дееспособности. Вовсе ее лишают людей с РАС, ДЦП и другими расстройствами психики. Опекуном или попечителем таких людей может стать любой совершеннолетний дееспособный гражданин, но никто, кроме родственников, за это, как правило, не берется. Если родственники от опеки отказываются или вовсе отсутствуют, права неспособного передаются руководителю ПНИ.

В пояснительной записке к первому варианту законопроекта говорилось, что интернаты, исполняя функции опекуна или попечителя, не способны «выявить и выразить» интересы каждого подопечного, так как являются и заказчиком (как опекун), и исполнителем (как учреждение социального обслуживания) социальных услуг. Это противоречие предполагалось устранить путем введения распределенной опеки. Помимо этого, законопроект предлагал и другие меры защиты недееспособных — например, разрешение на встречи с родственниками, отказавшимися от опеки, с адвокатами или общественниками наедине, без надзора сотрудников интерната, на переписку без цензуры, на пользование телефоном и получение денег за труд.

Документ был принят в первом чтении в июне 2016 года. Ответственным за работу над ним назначили комитеты по госстроительству и законодательству и по вопросам семьи, женщин и детей. Срок рассмотрения поправок несколько раз переносился, в 2020 году Госдума «с учетом состоявшегося обсуждения» приняла решение не поддерживать данное предложение и только пять лет спустя, на заседании 12 февраля, окончательно его отклонила. Глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) пояснила, что девять лет вокруг инициативы велись «настолько серьезные и горячие дискуссии, что только сейчас депутаты вышли на решение». За это время в действующий базовый закон о психиатрической помощи внесли поправки, благодаря которым отдельный законопроект не нужен. «Туда инкорпорировали все предложения, которые вносили наши коллеги,— заявила Нина Останина.— Главное, что совершеннолетние недееспособные и ограниченно дееспособности граждане получили возможность выбытия из интерната к родителям, например, для того чтобы провести праздники. Пациенты получили возможность обращения в органы исполнительной власти и прокуратуры без цензуры, право общаться конфиденциально с родственниками и НКО. Определены органы и организации, которые осуществляют защиту таких прав,— уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, общественные палаты, юридические комиссии, адвокаты и НКО».

Ранее профессиональные общественные организации из 28 регионов страны, представляющие альянс «Ценность каждого», обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить отклонения законопроекта (обращение есть в распоряжении редакции). Президент благотворительной общественной организации «Перспективы» (Санкт-Петербург) Мария Островская указывает, что поправки, внесенные в закон о психиатрической помощи, «не изменили по существу» коллизии, на разрешение которой был нацелен отклоненный законопроект. ПНИ остается единственным местом, где может проживать человек, нуждающийся в большом объеме посторонней помощи, если у него нет родственников, способных за ним ухаживать. «Это огромная проблема для родителей уже взрослых людей с ментальной инвалидностью,— говорит Мария Островская.— Они боятся, что после их смерти дети окажутся в закрытом учреждении, где опекун и поставщик услуг — одно и то же лицо, и все зависит от того, повезет ли с директором интерната».

По словам руководителя правовой группы Центра лечебной педагогики Романа Дименштейна, «похоронен» законопроект, необходимый для реформы жизнеустройства людей с ментальными нарушениями: «Уже утверждена альтернативная форма жизнеустройства — сопровождаемое проживание. Но без распределенной опеки оно становится, по сути, игрушечным. Нам говорят: пусть человек живет на сопровождаемом проживании, а интернат будет опекуном. Но интернаты на это не соглашаются». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова считает, что для профильных НКО отклонение документа — «крушение надежд и лишение смысла многолетней кропотливой работы».

Нина Останина в разговоре с корреспондентом “Ъ” лишь подчеркнула, что некоммерческие организации получили право посещать ПНИ и напрямую обращаться с его подопечными без представителей интерната. Передача им права опеки, по ее словам, могла бы означать и доступ к имуществу недееспособного, возможность распоряжаться его счетами: «Отдельные НКО могли бы этим злоупотреблять. Необязательно НКО имеет условия лучше, чем интернат. Вопрос был имущественный, материальный, как всегда».

Наталья Костарнова