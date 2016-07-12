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01 июля, понедельник
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Новости
16:03
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
16:09
МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца
17:56
Медведев: компании «поплатятся» за необоснованное повышение цен на топливо
16:23
Страховку по вкладам расширят
16:44
При наводнении в Иркутской области погибли 12 человек
18:20
ФАС одобрила создание СП Ford и «Соллерс»
17:47
В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного
17:20
Каждый четвертый российский бизнесмен видит угрозу в цифровизации
17:10
«Транснефть» заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»
17:04
АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
16:53
Google разработала аналог AirDrop
16:48
Швейцарские акции выросли в цене, не торгуясь на биржах ЕС
16:39
X5 Retail Group и Hoff запустили формат «магазин в магазине»
16:32
В Крыму нашли источник слухов о дорогом отдыхе на полуострове
16:28
Суданские военные наняли канадских лоббистов для улучшения имиджа
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Тема
(обновлено: 01.07.2019)
Интернет вещей
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Компания выпустит платформы для «умного дома» и «умного автомобиля»
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«МегаФон» разработал концепцию платформы для контрольных органов
5
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Власти разработали концепцию развития сетей IoT
4
Операторы задумались о вещном
Суверенный рунет может оказаться слишком медленным для IoT
«Умный город» нуждается в бюджете
Аналитики ожидают снижения рынка
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МТС протестировала NB-IoT в гостевой сети
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Интернет вещей буксует на производстве
Исследователи Bain выяснили, в чем заключаются главные препятствия для IoT в промышленности
1
Газ выводят на частоту
Операторы связи предложили заняться контролем утечек в жилых домах
1
Amazon поступил не по-соседски
Компанию уличили в просмотре видео с умных камер
Инвесторов пригласили в «умный дом»
Стартап «Мультикубик» привлек 263 млн руб.
Умные колонки еще разговорятся
Deloitte ждет резкого роста продаж устройств с голосовыми ассистентами
«Твиттер» для бобика
Домашние питомцы обрастают гаджетами и аккаунтами. О новой тенденции — Наталия Нехлебова
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Подписка
Фотоагентство
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