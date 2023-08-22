К Xiaomi подключились российские суды

Российская UltraTrade, которой принадлежит марка товаров умного дома YouSmart, намерена добиться отмены правовой охраны бренда Xiaomi в РФ. Российские суды уже удовлетворяли подобный иск по отдельным категориям товаров, в частности в посуде. В UltraTrade объясняют претензии «чрезмерной защитой» бренда Xiaomi, в том числе в категориях, где он не представлен. Юристы, однако, считают, что компания рассчитывает в результате наладить параллельный импорт устройств Xiaomi, который сейчас в России официально не разрешен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял к производству иск UltraTrade (ООО «Ультра»), поставляющей и продающей технику для умного дома, об отмене правовой охраны товарного знака Xiaomi, принадлежащего одноименной китайской компании. Согласно документам, опубликованным в карточке дела, в качестве оснований для отмены приводится «неиспользование» бренда в России. Заявление поступило 4 июля, первое заседание назначено на 18 сентября.

ООО «Ультра» регулярно декларирует ввоз бытовой электроники Yeelight, Viomi, Mijia и других брендов, связанных с Xiaomi, следует из реестра деклараций соответствия ЕАЭС. Компания в своем интернет-магазине продает как товары этих брендов, так и телевизоры и саундбары непосредственно от Xiaomi. Бренд Xiaomi на сайте UltraTrade упоминается даже в описаниях товаров, не связанных с Xiaomi,— например, флеш-накопителей Lexar (принадлежит китайской Longsys). UltraTrade также выпускает умные розетки, камеры и унитазы под собственной маркой YouSmart.

Иск связан с действиями третьих компаний, которые по доверенности от Xiaomi защищают права на товарный знак даже в тех категориях, где бренд не используется, пояснил “Ъ” патентный поверенный Павел Береснев, представляющий ООО «Ультра».

Компания, по его словам, не уточняла конкретные категории, в которых хочет добиться аннулирования бренда: «В каких категориях мы докажем заинтересованность, а правообладатель не докажет факта использования товарного знака, по тем и будет отменена охрана».

Xiaomi входит в топ-5 по продажам почти во всех категориях, связанных с умным домом, пояснили “Ъ” в ГК «F+ tech | Марвел»: «Компании-партнеры разных лет, входящие в экосистему Mi Home, также популярны у российских потребителей». Суммарно такие бренды, по данным группы, занимают 30–70% рынка в зависимости от категории устройств. В перечне товаров, для которых в РФ разрешен параллельный импорт, Xiaomi нет.

871,8 миллиона умных устройств поставлено в 2022 году по всему миру, по данным IDC

Российские суды уже частично отменяли правовую охрану бренда Xiaomi в РФ. Так, в октябре 2022 года СИП сделал это в отношении посуды, неэлектрических блендеров и ряда других домашних и кухонных приспособлений; в феврале решение устояло в кассации. Решение было вынесено по иску гонконгской Smart International Distribution Limited, которая называет себя владельцем брендов Econ и National Electronics Corporation. Под этими брендами, позиционирующимися как японские, в России выпускаются телевизоры и техника для дома. “Ъ” не обнаружил их присутствия в интернет-магазинах других стран.

То, что «Ультра» хочет отменить правовую охрану знака Xiaomi не только по товарам для умного дома, а по всем категориям, «подтверждает намерение истца строить свои продажи на уже раскрученном для потребителя обозначении», полагает частнопрактикующий юрист Наталья Пантюхина.

Заместитель руководителя практики разрешения споров Patentus Максим Волков допускает, что требование может быть направлено и на расширение параллельного импорта товаров под спорным брендом: «Возможно, "Ультра" пытается заработать более выгодную позицию для переговоров с Xiaomi, чтобы урегулировать вопрос с продажей оригинальной продукции в РФ».

Заинтересованность, которую истец должен будет доказать в суде, предполагает реальный интерес компании в использовании тех или иных видов товаров, говорит руководитель IP-практики Birch Legal Екатерина Тиллинг: «Суду надо представить весомые причины, почему истцу так необходимо это обозначение, и они должны быть документально подтверждены».

Юрий Литвиненко, Анна Занина, Тимофей Корнев