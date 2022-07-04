Электронику развезут по домам

Минцифры, Минпромторг и «Дом.РФ» предлагают Минстрою поддержать российских производителей электроники с помощью стандартов «умного» многоквартирного дома. Объем расходов на внедрение «умной» отечественной техники, по оценке Минцифры, может превысить 350 млрд руб. за два с половиной года. В стандарты могут попасть и положения о распознавании номерных знаков автомобилей и передаче данных госорганам. Эксперты сомневаются в привлекательности идеи для жильцов, но признают, что это обеспечит отечественные компании заказами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмами, поступившими Минстрою в рамках разработки стандартов «умного» многоквартирного дома в апреле от Минпромторга, Минцифры и «Дом.РФ». Из письма управляющего директора «Дом.РФ» Николая Козака следует, что внедрение стандартов может сформировать значительный спрос на российское производство электроники; предложения об обязательном использовании отечественной компонентной базы для «умных» домов есть и в письме Минцифры. Замглавы Минцифры Андрей Заренин оценил затраты на оснащение около 90 тыс. домов «умными» устройствами более чем в 350 млрд руб. за два с половиной года, начиная с третьего квартала 2023 года. Речь идет об установке «умных» домофонов, камер, датчиков и счетчиков.

В регионах, где ведется активное строительство, стоимость цифровой инфраструктуры домов не превысит 1–1,5%, уточнили “Ъ” в Минцифры со ссылкой на оценку рабочей группы по «умным» домам. Одной из задач проекта там назвали «создание сервисов для жильцов без привязки к зарубежным технологиям». В «Дом.РФ» заявили, что стандарты «позволят снизить себестоимость содержания и обслуживания домов». В Минстрое и Минпромторге не ответили на запросы “Ъ”.

Идея единого стандарта для «умных» домов обсуждалась еще в январе (см. “Ъ” от 20 января), тогда она позиционировалась как способ обеспечить совместимость разных устройств друг с другом. Сейчас министерства, участвующие в разработке стандарта, предлагают сфокусироваться на поддержке отечественной компонентной базы.

Господин Козак, согласно тексту письма, связывает спрос на отечественную электронику с «текущей геополитической ситуацией». В другом письме Минстрою замглавы Минпромторга Василий Шпак перечислил, как именно можно изменить действующие ГОСТы и своды правил (СП). В частности, в ГОСТ на охранные системы предлагается добавить положения о передаче информации с видеокамер правоохранительным органам, а в СП для многоквартирных зданий — пункт об обязательном использовании видеокамер с распознаванием автомобильных номеров.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки проекта, говорит, что для его реализации потребуются микропроцессоры топологий выше 65 нм, производство которых уже развернуто в России: «Массовый выпуск простых устройств и компонентов для цифровизации многоквартирных домов может стать основой для развития отечественной микроэлектроники». Например, уточняет он, ряд компаний готов организовать производство матриц для видеокамер, объективов и других компонентов.

Заместитель гендиректора ESMART Александр Новожикин подтверждает, что в России уже есть производство и вся необходимая компонентная база, «просто до недавнего времени отечественные производители оставались в тени». «Производителям удалось частично локализовать производство, но значительная часть комплектующих выпускается за рубежом»,— возражает представитель крупного дистрибутора электроники.

Рынок электроники близок к готовности реализовать запрос на массовое оснащение домов «умной» техникой, «однако насколько сейчас ее можно назвать российской — вопрос дискуссионный», отмечает руководитель проекта «Умный дом» ГК «Самолет» Антон Таращанский: «Если введение стандарта хотя бы на шаг приблизит нас к созданию полностью своей микроэлектронной базы, меры будут оправданными». Он отметил, что группа поддерживает инициативу, «хотя прямой прибыли для девелопера введение стандартов "умного" многоквартирного дома не несет».

Стандарты «умного» дома позволят загрузить российских производителей электроники, однако неясно, насколько это будет комфортно для жильцов, подчеркивает аналитик MForum Алексей Бойко. Он допускает, что решение скажется как на ценах на жилье, так и на расходах на проживание.

Юрий Литвиненко, Никита Королев, Анастасия Гаврилюк, Александра Мерцалова