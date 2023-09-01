Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Интернет собирает вещи

Экономика данных становится зеркалом госполитики

Евростат опубликовал свежие данные об использовании устройств, подключенных к интернету — так, в 2022 году доля жителей ЕС, использующих умные телевизоры (52%) и носимые устройства (26%), выросла на 9 процентных пунктов (п. п.) к 2020 году. Увеличивается и объем сгенерированных ими данных, что подталкивает власти к уточнению режимов их использования. Для вовлечения их в экономику Еврокомиссия уже разработала проект закона о данных (Data Act), регулирующий использование обезличенных данных от подключенных устройств — он призван регламентировать и упростить их оборот для граждан и бизнеса. Перед РФ тоже стоит задача по формированию экономики данных, но подход к ней сильно отличается от европейской модели.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Европейцы все активнее используют подключенные к интернету устройства, фиксируют данные Евростата. Так, в 2022 году наибольший рост — на 9 п. п. — зафиксирован в применении телевизоров с подключением к сети: им пользовались уже более половины (52%) граждан, тогда как в 2020 году лишь 43%. Аналогичную динамику продемонстрировали смарт-часы, фитнес-браслеты и подключаемые очки или наушники: если в 2020 году их применяли 17% жителей, то в 2022-м — уже 26%. Вдвое медленнее (на 4 п. п., до 9%) растет использование бытовой техники (роботы-пылесосы, холодильники и другие), на 3 п. п. увеличилась доля граждан, имеющих подключенные к сети игровые приставки и решения для безопасности дома (до 20% и 9% соответственно). Применение виртуальных ассистентов (умные колонки или приложения), решений для управления энергопотреблением и устройств для мониторинга здоровья выросло на 2 п. п., до 13%, 10% и 6% соответственно. Вместе с тем в Евростате отмечают, что при росте использования устройств значительная часть граждан не применяла их и в 2022 году. Главная причина — отсутствие необходимости, на нее указал 41% жителей, что, впрочем, все же на 2 п. п. меньше, чем в 2020 году. На втором месте среди барьеров — высокая стоимость этих устройств (снижение на 1 п. п., до 10%), и только на третьем — опасения в отношении конфиденциальности и защиты личных данных (снижение на 3 п. п., до 8%).

Как отмечали ранее эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, к 2030 году глобальный спрос на решения в области интернета вещей составит более $620 млрд, увеличившись почти в 3,5 раза за десять лет (см. “Ъ” от 23 января). Этот рост приводит и к увеличению объема информации в сетях интернета вещей. Как сообщали в Еврокомиссии, в 2025 году он достигнет 175 зеттабайт (33 зеттабайт в 2018 году) — и 80% этого объема никак не используется.

Для стимулирования развития экономики данных Еврокомиссия разработала в 2022 году законопроект о данных (Data Act), регулирующий использование обезличенной информации от подключенных к сети гаджетов. В июне 2023 года руководство Совета ЕС и представители Европарламента предварительно согласовали правила его реализации. Документ призван в том числе сделать данные более доступными для всех участников рынка и обеспечить «справедливое распределение» их ценности. Так, к примеру, он требует доступа к данным, которые зачастую доступны только производителям устройств, для самих граждан — они смогут в том числе делиться ими с третьими лицами для получения постпродажного сервиса и иных услуг.

Перед РФ тоже стоит проблема данных — без ее решения невозможно развитие искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей — для этого нужно в том числе снять регуляторные барьеры в работе с ними, подчеркивали в Ассоциации больших данных (см. “Ъ” от 17 июля). Однако в РФ владельцем данных предполагается сделать не пользователей, а государство — об этом, в частности, в июне заявлял глава Минцифры Максут Шадаев: по его словам, подходы РФ к регулированию близки к позиции Китая, где считают, что все данные принадлежат государству. Зачастую это объясняется заботой о безопасности данных граждан, утечки которых в последние годы происходят все чаще — но в экономическом смысле скорее отражает процесс огосударствления экономики, который не обойдет стороной и экономику данных.

Венера Петрова, Олег Сапожков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...