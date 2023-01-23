Вещи вышли в интернет

К 2030 году глобальный спрос на решения с использованием технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT) составит более $620 млрд, увеличившись за десять лет почти в 3,5 раза. Проанализировав 5,7 тыс. англоязычных профессиональных СМИ за 2018–2022 годы, отражающих актуальную повестку бизнеса, эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ определили десятку наиболее перспективных направлений развития и применения IoT. Этим термином, напомним, обозначаются взаимосвязанные устройства, которые могут собирать и передавать данные по беспроводной сети без участия человека.

Первую строчку полученного ИСИЭЗ рейтинга занял интернет медицинских вещей (IoMT). Это, к примеру, диагностические устройства, оборудование для мониторинга состояния пациентов, системы учета запасов медикаментов. Глобальный рынок решений на базе этой технологии составил в 2022 году $158 млрд (рост почти в четыре раза по сравнению с 2017 годом). Массовое внедрение технологии, которая начала формироваться в период пандемии, возможно в перспективе трех—пяти лет, считают эксперты. Второе место — у туманных (fog) вычислений и облачного интернета вещей. Эти технологии используются для обработки данных с устройств перед передачей в облачные хранилища. Массовое внедрение этого направления ожидается уже скоро — в перспективе двух лет.

На третьем месте по значимости — мобильный интернет вещей (обеспечивает взаимодействие различных цифровых устройств и формирование единого умного пространства как на уровне мегаполисов, так и отдельных домов). Эта технология также обретет популярность на горизонте одного—двух лет.

Далее эксперты выделяют искусственный интеллект вещей (AIoT), его массовое внедрение ожидается в течение трех—пяти лет. «Развитие программных решений позволяет строить нейронные сети и проводить предобработку данных на устройствах IoT»,— полагают в ИСИЭЗ. Эта технология все чаще становится основой для систем искусственного интеллекта в отраслях, например в промышленности, энергетике, логистике. Топ-5 замыкают решения для умного города и дома, они уже ощутимо меняют повседневную жизнь, отмечают эксперты. Они полагают, что эта технология обретет популярность на горизонте от года до двух лет.

Венера Петрова