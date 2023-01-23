Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вещи вышли в интернет

Мониторинг технологий

К 2030 году глобальный спрос на решения с использованием технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT) составит более $620 млрд, увеличившись за десять лет почти в 3,5 раза. Проанализировав 5,7 тыс. англоязычных профессиональных СМИ за 2018–2022 годы, отражающих актуальную повестку бизнеса, эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ определили десятку наиболее перспективных направлений развития и применения IoT. Этим термином, напомним, обозначаются взаимосвязанные устройства, которые могут собирать и передавать данные по беспроводной сети без участия человека.

Первую строчку полученного ИСИЭЗ рейтинга занял интернет медицинских вещей (IoMT). Это, к примеру, диагностические устройства, оборудование для мониторинга состояния пациентов, системы учета запасов медикаментов. Глобальный рынок решений на базе этой технологии составил в 2022 году $158 млрд (рост почти в четыре раза по сравнению с 2017 годом). Массовое внедрение технологии, которая начала формироваться в период пандемии, возможно в перспективе трех—пяти лет, считают эксперты. Второе место — у туманных (fog) вычислений и облачного интернета вещей. Эти технологии используются для обработки данных с устройств перед передачей в облачные хранилища. Массовое внедрение этого направления ожидается уже скоро — в перспективе двух лет.

На третьем месте по значимости — мобильный интернет вещей (обеспечивает взаимодействие различных цифровых устройств и формирование единого умного пространства как на уровне мегаполисов, так и отдельных домов). Эта технология также обретет популярность на горизонте одного—двух лет.

Далее эксперты выделяют искусственный интеллект вещей (AIoT), его массовое внедрение ожидается в течение трех—пяти лет. «Развитие программных решений позволяет строить нейронные сети и проводить предобработку данных на устройствах IoT»,— полагают в ИСИЭЗ. Эта технология все чаще становится основой для систем искусственного интеллекта в отраслях, например в промышленности, энергетике, логистике. Топ-5 замыкают решения для умного города и дома, они уже ощутимо меняют повседневную жизнь, отмечают эксперты. Они полагают, что эта технология обретет популярность на горизонте от года до двух лет.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...