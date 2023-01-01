Очумелые штучки-9

Искусственные листья, вырабатывающие чистую энергию. Умный рюкзак. Индивидуальное устройство для отпугивания акул. Инновационное мобильное кресло для людей с ограниченными возможностями. Искусственный интеллект, отлично разбирающийся в лицах людей. «Ъ» продолжает рассказывать о новых и старых изобретениях с большим потенциалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый алгоритм ИИ позволит понять как нас воспринимают другие люди

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Новый алгоритм ИИ позволит понять как нас воспринимают другие люди

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вглядись в глаза мои суровые

Ни для кого не секрет, что первое впечатление, которое производит на нас внешность человека, сказывается на нашем отношении к нему в дальнейшем. Не является исключением и ситуация, когда работодатель рассматривает кандидатуру потенциального работника, пользователи подписываются на кого-то в соцсетях или судья выносит приговор подсудимому. Ученые из Технологического университета Стивенса разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который изучает черты лица человека и сообщает, как человек с таким лицом может быть воспринят другими людьми, какое у них будет впечатление от первой встречи с ним, какие стереотипные представления могут ассоциироваться с таким лицом и т. п. По словам разработчиков, этот алгоритм, конечно, не объяснит, почему конкретное лицо или выражение лица вызывает какую-то определенную реакцию или суждение других людей.

Однако «он помогает нам понять, как нас воспринимают окружающие», говорит руководитель группы ученых когнитивист и эксперт по ИИ Джордан Сакоу. Кроме того, изучив снимки одного и того же лица с разными выражениями, алгоритм может указать, какое из них вызовет наибольшее доверие у других людей, какое будет более приятным, а какое — самым неприятным или раздражающим. При этом ученые подчеркивают, что моделируемые реакции людей на конкретное лицо никак не свидетельствуют о реальном характере и достоинствах или недостатках хозяина этого лица. «Мы просто изучаем стереотипное восприятие людей»,— говорят они.

Кроме того, алгоритм можно использовать и для внесения незначительных изменений в изображение лица человека — так, чтобы полученное изображение вызывало желаемое отношение и впечатление у людей.

Например, очень удобный вариант для людей, стремящихся построить политическую карьеру: благодаря ИИ их лица на плакатах будут вызывать положительную реакцию потенциальных избирателей и большее доверие.

Учитывая этот аспект и возможность использования алгоритма в неэтичных целях, ученые запатентовали свою разработку и сейчас создают стартап, который будет лицензировать использование алгоритма в конкретных, получивших одобрение специалистов целях.

Искусственные листья для производства чистого топлива

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устройство для производства топлива из воды и солнечного света

Фото: Virgil Andrei / University of Cambridge Устройство для производства топлива из воды и солнечного света

Фото: Virgil Andrei / University of Cambridge

Ученые Кембриджского университета разработали инновационное устройство, которое способно производить экологически чистые виды топлива, используя для этого только воду и солнечный свет. На его создание ученых натолкнуло изучение процессов фотосинтеза, протекающих в листьях живых растений. Получившееся в результате исследований устройство меньше всего похоже на некий агрегат, а вот на лист растения похоже, хотя и имеет прямоугольную форму. Искусственный лист, как его назвали разработчики, изготавливается с использованием тонкопленочных оксидов металлов и материалов из минерала перовскит, которые можно наносить на гибкую пластиковую и металлическую фольгу. Сверху лист покрывается водоотталкивающим веществом на основе углерода толщиной микрометр.

Получается очень тонкий, пластичный, легкий лист, который легко держится на поверхности воды. Плавая, он расщепляет воду на водород и кислород или преобразовывает двуокись углерода в синтез-газ. В числе преимуществ использования искусственных листьев разработчики называют и то, что они могут использоваться на поверхности любых, даже загрязненных водоемов, в море, в акваториях портов.

В перспективе производимое такими объединенными в большие системы листьями чистое топливо может использовать индустрия морских грузоперевозок, а также им могут обеспечивать прибрежные населенные пункты или отдаленные острова.

Умный рюкзак из пластика со свалки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рюкзак Cypress Hero от компании Targus создан из переработанного пластика

Фото: Targus Рюкзак Cypress Hero от компании Targus создан из переработанного пластика

Фото: Targus

Даже такую обычную и очень распространенную вещь, как рюкзак, можно сделать необычной. Ну, например, рюкзак Cypress Hero, который выпустила компания Targus, способен вместить в себя множество необходимых вещей, гаджетов и аксессуаров для них (у него три отделения и более десятка карманов разных размеров), также он имеет специальный ремень, чтобы его можно было надежно прикрепить к чемодану на колесиках. Рюкзак совмещается с мобильным приложением Find My, через которое можно этот рюкзак отыскать, если его потеряли. И сам Cypress Hero поможет найти смартфон владельца. Кроме того, этот рюкзак не только заботится о своем содержимом и имуществе владельца, он еще заботится о природе, так как изготовлен из переработанных пластиковых бутылок. На один рюкзак уходит 26 таких бутылок. Сырье собрали на свалке, измельчили, реполимеризовали, нагрели, вытянули в нити, из них соткали ткань и сшили рюкзак. Благодаря такому материалу рюкзак может выдерживать большие нагрузки и отличается износостойкостью.

Не лает, не кусает, а акул отгоняет

Ежегодно в морях и океанах планеты вылавливают 100 млн акул и скатов, причем вылавливают их случайно при коммерческом лове рыбы. Акулы и скаты просто клюют на приманку, предназначенную, например, для тунца. В результате не только тратятся время и средства рыболовецких компаний, но и стремительно сокращается количество акул и скатов, что нарушает природный баланс.

По оценкам ученых, с 1970 года численность акул и скатов в океанах планеты снизилась на 71% из-за случайного вылова.

Инжиниринговая компания FishTek Marine совместно с Эксетерским университетом разработала компактное устройство, которое эффективно отпугивает акул от сетей и рыболовецких судов, сохраняя этим обитателям морей жизнь, а рыбакам — улов, время и деньги.

Устройство SharkGuard размером с ладонь крепится на орудия лова рядом с крючками с наживкой или на борт судна. Каждые две секунды оно испускает короткий электрический импульс, который воздействует на электрорецепторы акул и скатов и тем самым отпугивает хищников. Испытания эффективности устройства проводились в Средиземном море и показали, что с помощью SharkGuard удалось на 71% снизить случайный вылов скатов и на 91% — синих акул. По оценкам разработчиков, устройство будет доступно для коммерческого использования с 2024 года, до этого еще будут проводиться испытания в других морях и океанах.

Кресло возможностей для людей с ограниченными возможностями

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кресло для людей с ограниченными возможностями Model F

Фото: WHILL Inc. Кресло для людей с ограниченными возможностями Model F

Фото: WHILL Inc.

В нынешнем году на Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (штат Невада, США) было представлено складное, ультрамобильное и ультрапортативное кресло для людей с ограниченными возможностями Model F, созданное компанией Whill. Разработчики задались целью создать кресло для передвижения в первую очередь не в условиях больничных учреждений, а для поддержания активного образа жизни для людей с ограниченными возможностями. Отсюда его параметры и функционал. Кресло весит 24 кг при снятом аккумуляторе и 26,7 кг с аккумулятором, оно легко и компактно складывается, поэтому его удобно перевозить.

Разработчики подумали об удобстве владельца кресла при движении в помещениях с ограниченным пространством: Model F легко маневрирует и справляется с поворотами.

Аккумулятор заряжается в течение пяти часов, и его заряда хватает на 20 км езды. Кресло способно безопасно перемещать человека весом до 115 кг. Максимальная скорость — 6 км/ч. Кресло связано с мобильным приложением, через которое можно дистанционно управлять его движением, проверять уровень заряда батареи и пройденное расстояние.

Алена Миклашевская