Очумелые штучки-9

Искусственные листья, вырабатывающие чистую энергию. Умный рюкзак. Индивидуальное устройство для отпугивания акул. Инновационное мобильное кресло для людей с ограниченными возможностями. Искусственный интеллект, отлично разбирающийся в лицах людей. «Ъ» продолжает рассказывать о новых и старых изобретениях с большим потенциалом.
Новый алгоритм ИИ позволит понять как нас воспринимают другие люди
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Вглядись в глаза мои суровые
Ни для кого не секрет, что первое впечатление, которое производит на нас внешность человека, сказывается на нашем отношении к нему в дальнейшем. Не является исключением и ситуация, когда работодатель рассматривает кандидатуру потенциального работника, пользователи подписываются на кого-то в соцсетях или судья выносит приговор подсудимому. Ученые из Технологического университета Стивенса разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который изучает черты лица человека и сообщает, как человек с таким лицом может быть воспринят другими людьми, какое у них будет впечатление от первой встречи с ним, какие стереотипные представления могут ассоциироваться с таким лицом и т. п. По словам разработчиков, этот алгоритм, конечно, не объяснит, почему конкретное лицо или выражение лица вызывает какую-то определенную реакцию или суждение других людей.
Однако «он помогает нам понять, как нас воспринимают окружающие», говорит руководитель группы ученых когнитивист и эксперт по ИИ Джордан Сакоу. Кроме того, изучив снимки одного и того же лица с разными выражениями, алгоритм может указать, какое из них вызовет наибольшее доверие у других людей, какое будет более приятным, а какое — самым неприятным или раздражающим. При этом ученые подчеркивают, что моделируемые реакции людей на конкретное лицо никак не свидетельствуют о реальном характере и достоинствах или недостатках хозяина этого лица. «Мы просто изучаем стереотипное восприятие людей»,— говорят они.
Кроме того, алгоритм можно использовать и для внесения незначительных изменений в изображение лица человека — так, чтобы полученное изображение вызывало желаемое отношение и впечатление у людей.
Например, очень удобный вариант для людей, стремящихся построить политическую карьеру: благодаря ИИ их лица на плакатах будут вызывать положительную реакцию потенциальных избирателей и большее доверие.
Учитывая этот аспект и возможность использования алгоритма в неэтичных целях, ученые запатентовали свою разработку и сейчас создают стартап, который будет лицензировать использование алгоритма в конкретных, получивших одобрение специалистов целях.
Искусственные листья для производства чистого топлива
Устройство для производства топлива из воды и солнечного света
Фото: Virgil Andrei / University of Cambridge
Ученые Кембриджского университета разработали инновационное устройство, которое способно производить экологически чистые виды топлива, используя для этого только воду и солнечный свет. На его создание ученых натолкнуло изучение процессов фотосинтеза, протекающих в листьях живых растений. Получившееся в результате исследований устройство меньше всего похоже на некий агрегат, а вот на лист растения похоже, хотя и имеет прямоугольную форму. Искусственный лист, как его назвали разработчики, изготавливается с использованием тонкопленочных оксидов металлов и материалов из минерала перовскит, которые можно наносить на гибкую пластиковую и металлическую фольгу. Сверху лист покрывается водоотталкивающим веществом на основе углерода толщиной микрометр.
Получается очень тонкий, пластичный, легкий лист, который легко держится на поверхности воды. Плавая, он расщепляет воду на водород и кислород или преобразовывает двуокись углерода в синтез-газ. В числе преимуществ использования искусственных листьев разработчики называют и то, что они могут использоваться на поверхности любых, даже загрязненных водоемов, в море, в акваториях портов.
В перспективе производимое такими объединенными в большие системы листьями чистое топливо может использовать индустрия морских грузоперевозок, а также им могут обеспечивать прибрежные населенные пункты или отдаленные острова.
Умный рюкзак из пластика со свалки
Рюкзак Cypress Hero от компании Targus создан из переработанного пластика
Фото: Targus
Даже такую обычную и очень распространенную вещь, как рюкзак, можно сделать необычной. Ну, например, рюкзак Cypress Hero, который выпустила компания Targus, способен вместить в себя множество необходимых вещей, гаджетов и аксессуаров для них (у него три отделения и более десятка карманов разных размеров), также он имеет специальный ремень, чтобы его можно было надежно прикрепить к чемодану на колесиках. Рюкзак совмещается с мобильным приложением Find My, через которое можно этот рюкзак отыскать, если его потеряли. И сам Cypress Hero поможет найти смартфон владельца. Кроме того, этот рюкзак не только заботится о своем содержимом и имуществе владельца, он еще заботится о природе, так как изготовлен из переработанных пластиковых бутылок. На один рюкзак уходит 26 таких бутылок. Сырье собрали на свалке, измельчили, реполимеризовали, нагрели, вытянули в нити, из них соткали ткань и сшили рюкзак. Благодаря такому материалу рюкзак может выдерживать большие нагрузки и отличается износостойкостью.
Не лает, не кусает, а акул отгоняет
Ежегодно в морях и океанах планеты вылавливают 100 млн акул и скатов, причем вылавливают их случайно при коммерческом лове рыбы. Акулы и скаты просто клюют на приманку, предназначенную, например, для тунца. В результате не только тратятся время и средства рыболовецких компаний, но и стремительно сокращается количество акул и скатов, что нарушает природный баланс.
По оценкам ученых, с 1970 года численность акул и скатов в океанах планеты снизилась на 71% из-за случайного вылова.
Инжиниринговая компания FishTek Marine совместно с Эксетерским университетом разработала компактное устройство, которое эффективно отпугивает акул от сетей и рыболовецких судов, сохраняя этим обитателям морей жизнь, а рыбакам — улов, время и деньги.
Устройство SharkGuard размером с ладонь крепится на орудия лова рядом с крючками с наживкой или на борт судна. Каждые две секунды оно испускает короткий электрический импульс, который воздействует на электрорецепторы акул и скатов и тем самым отпугивает хищников. Испытания эффективности устройства проводились в Средиземном море и показали, что с помощью SharkGuard удалось на 71% снизить случайный вылов скатов и на 91% — синих акул. По оценкам разработчиков, устройство будет доступно для коммерческого использования с 2024 года, до этого еще будут проводиться испытания в других морях и океанах.
Кресло возможностей для людей с ограниченными возможностями
Кресло для людей с ограниченными возможностями Model F
Фото: WHILL Inc.
В нынешнем году на Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (штат Невада, США) было представлено складное, ультрамобильное и ультрапортативное кресло для людей с ограниченными возможностями Model F, созданное компанией Whill. Разработчики задались целью создать кресло для передвижения в первую очередь не в условиях больничных учреждений, а для поддержания активного образа жизни для людей с ограниченными возможностями. Отсюда его параметры и функционал. Кресло весит 24 кг при снятом аккумуляторе и 26,7 кг с аккумулятором, оно легко и компактно складывается, поэтому его удобно перевозить.
Разработчики подумали об удобстве владельца кресла при движении в помещениях с ограниченным пространством: Model F легко маневрирует и справляется с поворотами.
Аккумулятор заряжается в течение пяти часов, и его заряда хватает на 20 км езды. Кресло способно безопасно перемещать человека весом до 115 кг. Максимальная скорость — 6 км/ч. Кресло связано с мобильным приложением, через которое можно дистанционно управлять его движением, проверять уровень заряда батареи и пройденное расстояние.