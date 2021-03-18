Интернет российских вещей Для сбора данных в ЖКХ буду использовать только отечественное ПО

Власти хотят обязать компании перейти исключительно на российское оборудование интернета вещей (IOT) для сбора данных в ЖКХ, пожарной и экологической безопасности. Инициатива может стимулировать развитие отрасли и повысить безопасность передачи чувствительной информации, считают эксперты. Но разработчики подобных решений опасаются, что сегмент может быть монополизирован «Ростехом».

Как выяснил “Ъ”, правительство планирует обязать российские компании и ведомства использовать только российские решения интернета вещей (internet of things, IoT) в ЖКХ, пожарной и другой безопасности. Для этого к сентябрю Минцифры при участии Минэкономики разработает законопроект и постановление правительства, следует из «дорожной карты» поддержки отечественной IT-отрасли, которая находится на согласовании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Также предлагается подготовить законодательную базу для создания российских государственных информационных систем (ГИС) для мониторинга погоды, экологической ситуации у особо опасных объектов, а также контроля потребления коммунальных услуг бюджетными организациями. В основе этих решений тоже должны лежать исключительно российские технологии IoT.

Сети IoT используются для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой. От сетей GSM, 3G и 4G такие сети отличает меньшее энергопотребление, что позволяет устройствам работать до десяти лет без замены батареи. Поэтому такая сеть оптимальна для приборов, передающих небольшие объемы информации с определенной периодичностью: счетчиков электроэнергии, датчиков мониторинга трубопроводов, открытия люков, систем «умного города». По оценке PwC, эффект от внедрения IoT в России достигнет 2,8 трлн руб. к 2025 году.

Мера по использованию отечественных решений IoT в ЖКХ, пожарной и другой безопасности была предложена отраслью, сообщили “Ъ” в аппарате господина Чернышенко. «Основным аргументом по включению предложения в пакет поддержки стала высокая степень готовности отечественного рынка производителей IoT решений»,— отметил представитель вице-премьера.

Участники рынка разошлись в оценках инициативы правительства. «Сегодня основные платформенные решения по управления промышленными объектами как раз зарубежного производства»,— говорит директор по системной архитектуре «Русатом инфраструктурные решения» Виталий Петрик. В результате сбора данных на платформах аккумулируется большой объем чувствительной информации, поэтому инициатива властей по переходу на российские решения, по его мнению, логична.

Инициатива может стимулировать развитие рынка, допускает коммерческий директор «Вега Абсолют» (по собственным данным, занимает 80% рынка базовых станций для IoT в России) Максим Каруля. «Но отрасль пока не понимает, кто и как будет оценивать уровень "отечественности" решений»,— отмечает он. Также, по его словам, производители решений сейчас испытывают сложности при регистрации в реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который ведет Минпромторг.

Если инициатива властей будет принята, рынок IoT в России «схлопнется» примерно до размеров «Ростеха», в чьих интересах, похоже, эти новеллы и готовятся, заявила коммерческий директор компании URUS Марина Никерова.

В «Ростехе» “Ъ” прогнозируют рост сегмента. «У предприятий госкорпорации есть свои программные платформы и уникальный задел по датчикам, способным работать в экстремальных условиях»,— отметили там. В декабре 2020 года правкомиссия по цифровому развитию утвердила «дорожную карту», подготовленную госкорпорацией, по развитию IoT до 2024 года, но потребовала ее обязательной доработки (см. “Ъ” от 10 декабря). Документы подверглись критике как органов власти, так и участников рынка, по мнению которых «Ростех» предлагает разработку решений, которые уже существуют, а заложенные сроки исполнения приведут к отставанию России.

Важно не допустить создания монополии в области IoT, считает директор PwC по предоставлению консультационных услуг компаниям энергетической отрасли Дмитрий Стапран. Этот рынок, по его мнению, глобально развивается именно за счет конкуренции. По мнению директора технологической практики КПМГ в России и СНГ Сергея Вихарева, важно, чтобы под меры поддержки попал широкий перечень решений, который в перспективе мог бы быть увеличен.

Никита Королев