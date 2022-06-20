Камеры поставят в караул

Создатели проекта МЧС «Безопасный город» планируют ускоренно запросить 15 млрд руб. на его внедрение в областях, пограничных с Украиной. В некоторых из них сейчас введен специальный режим, так называемый желтый уровень террористической опасности. Новая система призвана снизить «угрозы диверсионных атак» и помочь «оперативно реагировать на инциденты», рассчитывают в министерстве. Российские компании способны поставить необходимое оборудование из запасов, с российских производств и через закупки его в Юго-Восточной Азии, но сама система не сможет радикально улучшить уровень безопасности, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

МЧС планирует запросить 15 млрд руб. из федерального бюджета на разворачивание пилота системы «Безопасный город» в приграничных с Украиной регионах России, рассказали “Ъ” источники, близкие к проекту. Речь идет о Краснодарском крае, Крыме и Севастополе, Воронежской и Белгородской областях. Проект предполагает внедрение системы, в которую входят специализированное программное обеспечение (ПО), промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния, которые требуются для обеспечения безопасности региона. Развернуть систему в МЧС намерены за полтора года.

От официальных комментариев в МЧС отказались. Но источник “Ъ” в министерстве пояснил, что в условиях «проведения специальной операции на Украине» внедрение «Безопасного города» стало «чрезвычайно актуальной задачей», в том числе с учетом «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры». По его мнению, система позволит минимизировать «последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре» и обеспечить «оперативное принятие решений».

МЧС начало разработку аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» еще в 2014 году. Техническим оператором системы выбран «Ростех». В задачи АПК входят агрегация информации о происшествиях из разных систем, включая системы видеофиксации. К 2020 году о запуске системы отчитались 12 регионов, тогда на создание сегментов АПК из бюджетов субъектов было выделено свыше 16 млрд руб., расходы на создание всей системы оценивались в 150 млрд руб. Позже МЧС предложило модернизировать ее и интегрировать в новую госинформсистему (ГИС), на которую до 2030 года потребуется еще 97 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 июля 2020 года).

Но проект резко критиковало Минэкономики из-за высоких затрат (см. “Ъ” от 7 февраля). В результате выделение средств, по словам источника “Ъ”, так и не было одобрено. Теперь МЧС предлагает провести пилот на приграничных территориях, чтобы продемонстрировать эффективность проекта.

В Белгородской, Брянской и Курской областях, двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края был в апреле введен «желтый уровень террористической опасности». В части регионов власти постепенно отменили это решение, но, например, в Курской области режим продлен.

После начала военных действий на Украине в России усилился дефицит электронных устройств, которые требуются для масштабирования проекта, ряд иностранных компаний отказался поставлять свою продукцию в Россию, среди них были такие бренды, как Dell, Intel, Samsung и другие. Но в «Росэлектронике» (входит в ГК «Ростех») заверили, что проблем с «оконечными устройствами» для проекта нет: «Предприятия серийно производят широкую номенклатуру оборудования, в том числе газосигнализаторы, различные датчики и сенсоры, системы видеонаблюдения».

Российские производители имеют достаточный запас комплектующих для периферийного оборудования, согласен директор центра компетенций по мультимедиа и ситуационным центрам «Т1 Интеграции» Игорь Афонин: «Остаются и рабочие контакты с поставщиками из Юго-Восточной Азии». Достаточно длительный срок внедрения позволит решить все вопросы с поставками вычислительной техники, частичным портированием и тестированием связки специального ПО АПК «Безопасный город», считает господин Афонин.

Ключевой составляющей «Безопасного города» выступает видеоаналитика с различными сценариями: распознавание драк, оружия, ДТП, говорит собеседник “Ъ” в одном из вендоров умных систем видеонаблюдения. Но большая часть сценариев, по его словам, еще разрабатывается: «Чтобы развивать новые продукты, которые будут эффективно решать задачи "Безопасного города", нужны финансовые ресурсы». Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом внедрения цифровых систем в регионах, считает, что проект может поднять уровень безопасности в областях, так как, по сути, это будет ростом с низкой базы: «Сейчас там невысокие стартовые показатели, технологии внедрены в минимальном объеме».

В любом случае, как любые технические средства защиты, «Безопасный город» не является гарантией предотвращения терактов и угроз, подчеркивает Игорь Афонин: «Это лишь инструмент, предоставляющий часть необходимой информации для уполномоченных служб».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев, Никита Королев