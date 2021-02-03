«Безопасный город» постигла реновация

Контроль над аппаратно-программным комплексом (АПК) «Безопасный город» стоимостью почти 100 млрд руб., необходимым для борьбы с чрезвычайными ситуациями, может перейти от МЧС к Минцифры, которое согласилось взять на себя часть полномочий. Отказ МЧС от многолетнего проекта может быть связан с разногласиями по его реализации внутри министерства, выяснил “Ъ”. Решение о дальнейшей судьбе проекта примет правительство.

Минцифры согласилось стать координатором развития АПК «Безопасный город», за который сейчас отвечает МЧС, следует из письма (есть у “Ъ”) замглавы Минцифры Андрея Черненко, направленного 22 января премьеру Михаилу Мишустину. Минцифры предложило проработать разделение сфер ответственности за проект с текущими исполнителями и провести аудит уже запущенных элементов АПК «Безопасный город» и системы вызова экстренных служб 112 для их интеграции, следует из письма. В Минцифры подтвердили отправку письма. В аппарате курирующего проект в правительстве вице-премьера Юрия Борисова сообщили “Ъ”, что «в курсе переписки».

Переложить ответственность за координацию проекта на Минцифры предложил сам глава МЧС Евгений Зиничев, сообщал “Ъ” 28 декабря 2020 года. По его словам, это нужно для снижения расходов бюджета. Запуск информационной системы в МЧС оценивали в 97 млрд руб. до 2030 года.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, передача проекта в Минцифры вызвана конфликтом двух заместителей господина Зиничева — Андрея Гуровича и Александра Чуприяна. Они оба, по словам собеседника “Ъ”, рассчитывали возглавить работу над системой, но добиться этого ни одному не удалось. В итоге один из претендентов решил, что лучше ее вообще вывести из ведения министерства. «Письмо Зиничева в правительство с просьбой передать проект Минцифры подготовил Андрей Гурович, а Зиничев его подписал»,— утверждает источник “Ъ”. О внутреннем конфликте в руководстве МЧС знает и собеседник “Ъ” в правительстве. Господа Гурович и Чуприян отказались от комментариев. В пресс-службе МЧС не ответили на запрос.

АПК «Безопасный город» разрабатывается с 2014 года, он агрегирует информацию о происшествиях из разных систем, включая видеофиксацию. К 2020 году, по данным МЧС, о его запуске отчитались 12 регионов. За это время на создание сегментов АПК из бюджетов субъектов РФ уже выделено более 16 млрд руб.

Для исполнения всех инфраструктурных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни, нужна единая техническая политика и межведомственная координация, считает господин Черненко. «Как раз это одна из основных функций Минцифры»,— отметил он. Министерство также планирует до 2023 года потратить 2 млрд руб. на разработку собственной платформы «Безопасный регион» для видеонаблюдения и мониторинга экологии и дорожного движения, сообщал “Ъ” 26 января.

АПК «Безопасный город» — в первую очередь методология действий при ликвидации спасателями последствий кризисных ситуаций, а технологии являются лишь инструментом, поэтому проект логично оставить в МЧС, полагает собеседник “Ъ” в министерстве. Другой высокопоставленный источник в МЧС настаивает, что проект представляет собой IT-систему, и ее развитие — ответственность Минцифры. По мнению собеседника “Ъ”, близкого к проекту, его куратором «должно стать то министерство, которое получит бюджет». Кроме того, Минцифры в отличие от МЧС обеспечит доступ к проекту для гражданских заказчиков, считает он.

Проект существует уже шесть лет, и логично разделить ответственность за его исполнение, если быстро запустить не получается, считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. В проекте «Безопасный город» технологическую сторону и вопросы формирования, сопряжения систем, по его мнению, может курировать Минцифры, а вопросы эксплуатации, работы с контентом — МЧС. Для снижения нагрузки на бюджет логично было бы дать доступ к внутренним массивам данных коммерческим компаниям, отмечает эксперт. Эту позицию поддерживает глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. По его оценке, МЧС может отвечать за разработку стандартов безопасности, методики и подготовку законодательства, а Минцифры — за технологическое объединение и контроль системы.

Никита Королев