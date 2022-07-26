Умные счетчики прикрутят к платежке

Минстрой предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку умных приборов учета. В некоторых регионах это может привести к росту общего платежа за ЖКХ сверх инфляции. Как выяснил “Ъ”, ФАС выступает против изменений принципов расчета платежа. Долгие годы регуляторы сдерживали индексацию тарифов на уровне 3–6%, говорят эксперты, считая их рост сверх инфляции вполне ожидаемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские дома могут сделать «умнее» за счет самих граждан, что угрожает ростом тарифов выше инфляции

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Российские дома могут сделать «умнее» за счет самих граждан, что угрожает ростом тарифов выше инфляции

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Минстрой нашел источник финансирования для цифровизации отрасли теплоснабжения и водоснабжения. Расходы на создание и обслуживание «цифровой инфраструктуры», в том числе программ, сайтов и «технических средств», предлагается включать в тариф на тепло и воду. Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства, рассказали “Ъ” источники и подтвердили в Минстрое. В министерстве отметили, что инициатива позволит включать в инвестиционные программы компаний «IT-мероприятия, в том числе умные системы учета».

Увеличение тарифов на воду и тепло может помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 26 июля 2021 года). Речь идет об установке типовых систем управления снабжения ресурсами, включая интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий и т. д. Цифровые системы, надеются в Минстрое, снизят аварийность инфраструктуры и повысят срок ее службы.

Вместе с тем поправки Минстроя могут привести к росту общего платежа за коммунальные услуги выше инфляции, следует из проекта постановления. Рост общего платежа ограничен предельным индексом. Согласно документу, индекс в отдельном муниципальном образовании можно будет установить выше регионального уровня. Впрочем, собеседники “Ъ” сомневаются, что инициатива будет одобрена: аналогичные поправки планировалось ввести для включения в сетевые тарифы цен на умные электросчетчики, но предложения так и не приняты.

В ФАС уже сказали “Ъ”, что «не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан». Меры защиты граждан от необоснованного роста цен за ЖКХ должны оставаться прежними, считают в службе. В ФАС также подчеркивают, что возможность учета затрат, в том числе и на цифровизацию, уже предусмотрена законодательством: для этого требуется обосновать ее необходимость.

В Минстрое заявили “Ъ”, что поправки «не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства». Повышение размера платы выше предельных индексов не допускается, говорят в Минстрое. В Минэнерго и Минэкономики не ответили.

В Совете производителей энергии поддерживают возможность учета в тарифе расходов на внедрение и эксплуатацию цифровой инфраструктуры. Сейчас возможность «включения таких расходов в тариф напрямую не предусмотрена», утверждают там. Регулирование тарифов не меняется и сохраняется ограничение роста тарифа индексом изменения размера платы граждан, говорят в ассоциации.

В «Т Плюс» сообщили “Ъ”, что заинтересованы в инициативе Минстроя. «Наши расходы на программное обеспечение и информационную безопасность растут. Чтобы обеспечить качественную работу IT-инфраструктуры, от которой зависят многие процессы, необходимы источники. С внедрением цифровой инфраструктуры будет возрастать и качество услуг»,— пояснили в компании. Там отмечают, что пока не проводили оценку увеличения тарифов в регионах с тарифным регулированием, при этом в регионах с ценообразованием по методу альтернативной котельной цены не изменятся. В «Интер РАО», «РусГидро» и в «Газпром энергохолдинге» комментариев не дали.

Во втором полугодии 2022 года в городах-миллионниках плата за ЖКУ составит 6–11 тыс. руб. на семью из трех человек в двухкомнатной квартире, говорит Алексей Фаддеев из ИПЕМ. Тепло- и водоснабжение — основная статья в структуре платы за ЖКУ (51–67%). Среднегодовой прирост платы со второго полугодия 2016 года составляет 3–6%, отмечает он.

Аналитик подчеркивает, что в текущем году налицо дисбаланс между тарифами за ЖКУ и инфляцией, которая, очевидно, будет выше. В таких условиях можно сокращать издержки ресурсоснабжающих организаций (в первую очередь, инвестиционные) и расширить применение бюджетных субсидий для малообеспеченных граждан. Однако, считает Алексей Фаддеев, эти механизмы «имеют ограниченный потенциал применения, поэтому повышение тарифов сверх инфляции представляется ожидаемым».

Полина Смертина, Никита Королев