Умное переустройство

Сбербанк сменил название компании, которая разрабатывает «умные» колонки, ТВ-приставки и другие гаджеты с голосовым помощником «Салют», исключив из него слово «Сбер». В банке решение объясняют расширением портфеля продуктов, но источники “Ъ” допускают возможность продажи подразделения, которое из-за санкций столкнулось с проблемами в доступе к зарубежным технологиям и комплектующим. Эксперты считают выход из непрофильных активов логичным шагом для Сбербанка, который может сосредоточиться на более доходном финтехе. В самом банке обещают продолжить инвестиции в технологическое направление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что ООО «СберДевайсы» (разрабатывает приставку для игр SberPlay, «умные» телевизоры «Салют ТВ», видео и ТВ-приставку SberBox, смарт-дисплей для «умного» дома SberPortal, а также «умные» колонки SberBox Time, лампочки, розетки и другие устройства) в середине июля сменило название на ООО «СалютДевайсы».

В пресс-службе Сбербанка заверили “Ъ”, что речь идет только о переименовании юридического лица: «Решение принято в связи с расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника "Салют" за счет B2B-решений». Но источники “Ъ” на рынке полагают, что переименование может быть связано с ограничением работы компании в условиях санкций. Они утверждают, что SberDevices «фактически потеряла возможность закупать в нужном объеме зарубежные IT-решения».

По словам одного из источников “Ъ”, Сбербанк также рассматривает более серьезное дистанцирование от SberDevices, отмечая, что интерес к покупке подразделения проявляют российские IT- и телеком-компании. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что Сбербанк собирается сфокусироваться на развитии основного бизнеса: «Банк формально выйдет из всего непрофильного, поэтому развитие ассортимента смарт- и прочих потребительских устройств сворачивает».

Источник “Ъ” утверждает, что из SberDevices «уже начинают увольняться сотрудники». По данным HeadHunter, в течение последнего года на сервисе с указанием опыта работы в резюме SberDevices или «СберТеха» было 3,3 тыс. сотрудников, из них 1,7 тыс. без статуса поиска работы, 203 — в активном поиске, 376 рассматривают предложения и 1050 не ищут работу.

В Сбербанке возражают, что «СберТех» и SberDevices остаются «ключевыми направлениями». «Мы продолжаем инвестирование в создание передовых продуктов и решений для клиентов банка и бизнеса»,— пояснили в банке.

В феврале Сбербанк попал под санкции США, которые означают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Также санкции против Сбербанка ввели ЕС и Великобритания, после чего кредитную организацию отключили от системы SWIFT. Американские маркетплейсы приложений Google Play и App Store начали удалять сервисы Сбербанка со своих платформ. В мае Сбербанк продал активы, из которых была сформирована его основная экосистема («СберЗвук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud и ЦРТ), малоизвестному АО «Новые возможности», которое также попало под санкции Великобритании в июне.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за первое полугодие колонки от «Сбера» заняли пятое место на российском рынке вслед за «Станцией лайт» с голосовым помощником «Алиса» «Яндекса», VK с «Марусей», Xiaomi с «Марусей» и JBL с «Алисой». Всего за первое полугодие в РФ было реализовано 780 тыс. умных колонок на 6 млрд руб. По данным «МегаФона», в их сети с января по август продажи умных устройств от SberDevices выросли на 25% в штуках. Источник на рынке электроники отмечает, что после ввода санкций ряд «умных» устройств Сбербанка перестали работать, кроме колонок, ТВ-приставок и SberPortal: «Розетки, лампочки, выключатели "Сбера" работали на иностранном протоколе связи TUYA, который уже не работает в России».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подчеркивает, что, несмотря на попытки конкуренции Сбербанка с экосистемами «Яндекса» или «Тинькофф», основной его бизнес «все же остается в банковской сфере». Отделение непрофильных активов и выход из них аналитик связывает не только с влиянием санкций, но и с оптимизацией вложений: «Очевидно, Сбербанк в текущих экономических условиях решил сосредоточиться на основном и самом доходном сегменте — финтехе».

Тимофей Корнев