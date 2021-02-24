«ЭР-Телеком» купил билет на «Самолет»

Один из крупнейших провайдеров домашнего интернета «ЭР-Телеком» и девелоперская группа «Самолет» планируют создать совместную компанию для развития «умного ЖКХ». Проект предполагает установку и обслуживание умных счетчиков и датчиков контроля безопасности в объектах «Самолета». Сотрудничество поможет «ЭР-Телекому» увеличить абонентскую базу, а «Самолету» — получить новый канал дохода, считают эксперты.

Провайдер домашнего интернета «ЭР-Телеком» планирует учредить компанию «С-Телеком», в которой получит 50%. Такое решение принято советом директоров «ЭР-Телеком Холдинга» 19 февраля, обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». Источник “Ъ” на телекоммуникационном рынке рассказал, что партнером «ЭР-Телекома» по «С-Телекому» станет один из крупнейших девелоперов Москвы и Московской области — группа «Самолет». В начале года, по его словам, стороны подписали договор о намерениях. Другой собеседник на рынке подтвердил, что оператор планирует партнерство с крупным девелопером. В «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев, так же поступил представитель «Самолета».

Совместная компания будет внедрять телекоммуникационную инфраструктуру в жилых комплексах «Самолета», утверждает источник “Ъ”. Речь идет о проводном интернете, видеонаблюдении, умных домофонах и технологиях интернета вещей (IoT) в ЖКХ: установке умных датчиков для учета потребления электроэнергии, воды, а также противопожарной безопасности и утечек. Также планируется интегрировать решения «ЭР-Телекома» в мобильную платформу для жильцов, которая позволит автоматически собирать данные со счетчиков и передавать их в электронном виде, а также контролировать датчики безопасности.

По итогам 2020 года, по оценке Telecom Daily, «ЭР-Телеком» был вторым крупнейшим интернет-провайдером в России с абонентской базой 3,83 млн подключений, уступая только «Ростелекому» (12,35 млн абонентов). За девять месяцев 2020 года выручка увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла 38,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,2 млрд руб.

Группа «Самолет» входит в топ-20 девелоперов по объему ввода жилья, по данным «Единого ресурса застройщиков». Сейчас «Самолет», по данным единой информационной системы жилищного строительства, строит 1,26 млн кв. м жилья в Москве и Московской области. Выручка группы за 2019 год составила 51,1 млрд руб., за первое полугодие 2020 года — 22,7 млрд руб.

Сегментом «умного ЖКХ» интересуются не только операторы связи. Разработкой решений в этой области занимается, например, Сбербанк. Прошлой осенью стало известно, что дочерние банку «Цифровые технологии» приобрели долю в стартапе «Умный житель» (см. “Ъ” от 21 октября 2020 года). Решение компании позволяет через мобильное приложение проводить онлайн-голосование жильцов, общаться с управляющей компанией (УК), заказывать услуги по дому, а также отгружать информацию из умных счетчиков. В 2019 году АНО «Цифровая экономика» разработало концепцию «умного ЖКХ» (см. “Ъ” от 15 октября 2019 года).

Эксперты считают сотрудничество телекоммуникационной компании и девелопера перспективным. «Для Группы "Самолет" такая синергия выгодна потому, что застройщику не придется самому инвестировать в развитие инфраструктуры, он получит готовые решения от "ЭР-Телекома"»,— объясняет гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. «ЭР-Телеком» же, по его мнению, получит возможность нарастить абонентскую базу.

Застройщик еще на этапе строительства сможет заложить в проект решения по «умному ЖКХ», а когда сенсоры уже будут установлены, то он вместе с партнером может часть услуг предоставлять бесплатно, а часть — за абонентскую плату, рассуждает глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. «Это могут быть даже сервисы уже внутри самих квартир, вплоть до биометрии на входе. Таким образом, девелоперы могут создать новый канал доходов, который работает уже после продажи квартир»,— отмечает он. Еще один способ заработка, по его мнению,— подключение к инфраструктуре умных счетчиков управляющих компаний.

Никита Королев