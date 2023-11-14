Вещи зачастили в интернет

МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» обратились в Минэнерго с просьбой пересмотреть идею создания федеральной сети на диапазоне 450 МГц для передачи данных счетчиков ЖКХ и других устройств. Этот диапазон занят подконтрольным «Ростелекому» Tele2, что грозит монополизацией рынка и ростом цен на услуги IoT (интернета вещей). Всего на проект, по данным “Ъ”, потребуется около 100 млрд руб. до 2030 года, включая 73,35 млрд руб. из госбюджета. Но эксперты предупреждают, что и сроки, и стоимость могут серьезно вырасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом МТС, «Вымпелкома» и «МегаФона» министру энергетики Николаю Шульгинову от 10 ноября. Компании просят пересмотреть идею создания федеральной сети для передачи данных интернета вещей (англ. internet of things, IoT — передача данных между объектами, оснащенными встроенными средствами для взаимодействия друг с другом) в диапазоне 450 МГц, высказанное рабочей группой «Сети передачи данных» в рамках разработки нацпроекта «Экономика данных». Операторы обращаются к Минэнерго, поскольку оно участвует в разработке плана мероприятия «Цифровизация и автоматизация сбора данных в ЖКХ и ТЭКе на базе LTE450» в рамках нацпроекта.

В письме говорится, что в большинстве субъектов РФ радиочастоты диапазоном 450 МГц выделены одному оператору, поэтому реализация проекта приведет к монополизации рынка передачи данных ТЭКа и ЖКХ, а отсутствие конкуренции негативно скажется на качестве услуг. Также строительство подобной сети LTE потребует значительных капиталовложений и длительных сроков. По предварительной оценке, предусмотренного проектом «Экономика данных» финансирования из бюджета в размере 73,35 млрд руб. «будет недостаточно для такой масштабной цели», считают операторы.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что там эта инициатива не обсуждается. В Минэнерго “Ъ” сказали, что запрос от операторов пока не поступил. В министерство добавили, что проводят работу в рамках проекта по «организации технологической сети передачи данных и системы управления данными инженерных сетей».

В МТС заявили, что операторы уже построили сети стандарта LTE NB-IoT на диапазонах от 600 МГц до 2,6 ГГц: «Изменение параметров потребует значительных инвестиций, в том числе бюджетных средств, и может ограничить конкуренцию в этом сегменте рынка». В компании считают, что для эффективного использования достаточно имеющихся у операторов сетей. В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» подтвердили отправку письма, отказавшись от комментариев.

Единственный сотовый оператор в России, который оказывает услуги на базе LTE-450,— Tele2 (принадлежит «Ростелекому»). Диапазон 450 МГц исходно принадлежал Skylink, которого купил Tele2, поясняет редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. По его словам, диапазон обладает скоростью передачи данных ниже, чем у более высоких частот, но его дальность действия больше. «Использование 450 МГц в качестве единственного приведет к дополнительным затратам на оборудование операторов и преимуществам для "Ростелекома"»,— считает господин Слукин.

В «Ростелекоме» заявили “Ъ”, что компания готова рассмотреть участие в проекте, в том числе с использованием возможностей LTE-450: «Сейчас проект находится на начальной стадии обсуждения и проработки, многих деталей просто нет».

В условиях монополии трудно определить оптимальный ценовой диапазон, который бы учитывал себестоимость и необходимые инвестиции для обновления и развития сети, отмечает один из собеседников “Ъ” среди производителей телеком-оборудования. По его мнению, проект может привести к повышению цен на услуги для потребителей.

Другой собеседник “Ъ” среди разработчиков IoT-систем говорит, что на создание единого федерального оператора технологической сети данных в 2025–2030 годах планируется направить более 100 млрд руб., из которых 73,35 млрд руб. из федерального бюджета и еще 34,98 млрд руб.— внебюджетное финансирование. Однако, по его словам, постройка автономной сети потребует больше средств, а «сроки реализации кратно увеличатся».

Тимофей Корнев