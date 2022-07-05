Виртуальная карта становится российской

Спрос на технологии виртуальных сим-карт eSIM для развития интернета вещей (IoT) в России в ближайшие годы вырастет, хотя в потребительском сегменте, наоборот, будет ограничен проникновением устройств. Давление на рынок может оказать и необходимость перехода на российские платформы. Зарубежные поставщики решений для eSIM, среди которых Gemalto, Giesecke + Devrient и GigSky, прекратили продажи в России. Они сохранили работоспособность локализованных систем, однако участники рынка говорят о рисках отключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с прогнозом МТС по росту рынка интернета вещей до 2025 года. Из него следует, что к 2025 году 25% всех устройств IoT в РФ будут подключены через виртуальные сим-карты — eSIM. Но к концу 2022 года эта доля составит только 7%. По итогам 2021 года объем рынка IoT в России достиг 148,5 млрд руб., по прогнозу МТС, его среднегодовые темпы роста составят 12%, а сам рынок может вырасти до 208,5 млрд руб. к 2026 году. По мнению оператора, большая часть устройств с eSIM придется на «умные» счетчики и устройства, подключенные автомобили. В МТС подчеркивают, что eSIM «ускоряет подключение устройств, снижает затраты на логистику и обслуживание».

За счет специального чипа в устройстве eSIM позволяет отказаться от традиционной сим-карты, при этом абонент может подключаться к сетям разных операторов. Применение eSIM в России началось со смартфонов: с 2020 года МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и работающие на его сети виртуальные операторы (MVNO) продают виртуальные сим-карты по согласованию с правоохранительными органами, законодательно сегмент не урегулирован.

Но в потребительском сегменте перспектива eSIM ограниченна, объясняет собеседник “Ъ” в одном из крупных операторов, «абоненты, которые используют смартфоны с поддержкой eSIM, уже обменяли обычную сим-карту на виртуальную, далее проникновению eSIM в потребительском секторе может способствовать только замена старых устройств, которая идет небыстро». Он подтвердил, что операторы делают ставку на развитие eSIM в корпоративном секторе для IoT.

Осложнить ситуацию могут последствия военных действий РФ на Украине. До их начала операторы часто использовали для загрузки и хранения профилей абонентов eSIM решения иностранных поставщиков (Gemalto, Giesecke + Devrient, GigSky, Idemia, HPE). Но с февраля последние ушли из РФ, рассказали два источника “Ъ” на рынке. Некоторые операторы продолжают использовать западные решения, поскольку они локализованы в российских дата-центрах. Но, объясняет один из собеседников “Ъ”, сохраняется «риск отзыва корневого сертификата, без которого платформа работать не будет». Источник “Ъ” в правительстве уверяет, что риски есть, только если оператор связи пользуется зарубежным облачным решением. В Gemalto, Giesecke + Devrient, GigSky не ответили “Ъ”.

В МТС “Ъ” сообщили, что сотрудничают «с одним из ведущих российских поставщиков», а профили абонентов хранятся в РФ. У Tele2 собственная платформа для генерации профилей для eSIM — «все профили виртуальных карт хранятся в периметре инфраструктуры Tele2». В «Вымпелкоме» работают с «А1 Системс». При упрощении способов дистанционного заключения договора на eSIM технология перспективна для потребительского сегмента, считают в операторе. В «МегаФоне» отметили, что технология востребована и в потребительском, и в бизнес-сегментах, «но уход зарубежных поставщиков с рынка ожидаемо замедлит ее развитие в России».

Коммерческий директор «А1 Системс» Дмитрий Галанин отметил, что на фоне ухода зарубежных поставщиков компания наблюдает рост интереса к своему решению. «За первое полугодие мы установили в четыре раза больше профилей, чем за тот же период прошлого года»,— говорит он. По его словам, основной риск использования зарубежной платформы — внезапное расторжение договора. Для M2M/IoT, уточняет топ-менеджер, это потеря возможности управлять профилями, хотя устройство от сети не отключится; для потребительского сектора проблема может обернуться тем, что этот канал дистрибуции на время перестанет работать. Потребуется время на подключение к альтернативному поставщику, перенастройку бизнес-процессов, добавляет Дмитрий Галанин. «Если в рознице были распространены ваучеры с QR-кодами профилей, их придется изъять и заменить на новые»,— отмечает он.

Юлия Тишина, Никита Королев