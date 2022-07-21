МТС ищет менеджера для помощника

МТС готовится обновить и вернуть в продажу свою умную колонку с голосовым помощником «Марвин»: компания ищет менеджеров по этому направлению. Оператор пытался запустить проект еще в 2020 году, однако тогда устройство не дошло до прилавков. Источники “Ъ” полагают, что на этот раз МТС интегрирует колонку со своими системами умного дома: у компании большие планы на этот сегмент. Хотя привлечь пользователей в экосистему будет непросто, у МТС есть шансы стать конкурентом «Яндекса», говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что МТС ищет менеджера продукта по направлению «умная колонка». Источник “Ъ”, близкий к компании, подтвердил, что оператор планирует разработать новую умную колонку, проводя оценку рынка и запросов пользователей. Собеседник “Ъ” на рынке умных устройств знает об этих планах МТС, добавляя, что проектом занимается подразделение, отвечающее за разработку сервисов умного дома.

Это вторая попытка МТС создать собственную умную колонку. О первой стало известно в декабре 2019 года. МТС собиралась запустить в продажу колонку на базе голосового помощника «Марвин» летом 2020 года. Но в массовой продаже гаджет так и не появился.

Направление умного дома МТС выделила в самостоятельный бизнес в апреле, купив поставщика систем безопасности «Гольфстрим охранные системы». Тогда же в компании заявили о планах инвестировать в направление несколько сотен миллионов рублей. МТС рассчитывает стать лидером на этом рынке, охватив 10 млн домохозяйств «примерно к 2025 году», рассказал президент компании Вячеслав Николаев (см. “Ъ” от 14 апреля). По его прогнозу, сам рынок в РФ к этому моменту вырастет втрое.

Помимо видеоаналитики МТС планирует развивать технологии обеспечения безопасности дома, сервисы взаимодействия с управляющей компанией («умные» домофоны, датчики, шлагбаумы), а также направление «заботы о близких» (носимые трекеры, кнопки SOS и т. п.). О возможности перезапуска умных колонок Вячеслав Николаев упоминал в интервью “Ъ” в ноябре 2021 года (см. номер от 16 ноября), отметив, что устройства будут выпускать партнеры компании.

Умные колонки есть у «Яндекса», Сбербанка и VK (ранее Mail.ru Group). В «Яндексе» сообщили, что продажи «Станции» за первое полугодие выросли на 76%. В «Сбере» говорят об увеличении продаж устройств Sber на 40%. В VK отмечают рост продаж умных колонок в 3,5 раза.

МТС умная колонка нужна в качестве интерфейса к экосистеме управления решениями умного дома, которую продвигает компания, полагает аналитик MForum Алексей Бойко. По его мнению, контрактного производителя компания может найти в России или в Китае. Если у МТС получится договориться с регуляторами о том, чтобы элементы умного дома устанавливались еще на этапе строительства, оператор сможет продавать изделия не в розницу, а оптом, напрямую застройщикам или поставщиками комплексных решений, что гарантирует стабильный спрос, добавляет господин Бойко.

Рынок колонок с голосовым помощником активно растет, только за январь—май их продажи увеличились в полтора раза, превысив 700 тыс. штук, отмечает директор департамента «Умный дом и экосистемные решения» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков. Преобладают колонки «Яндекса», что обусловлено популярностью экосистемы компании, уточнил он. Сложность состоит в том, поясняет господин Вьюков, чтобы привлечь потребителя в свою экосистему, но предпосылки и примеры этого на российском рынке есть.

Анастасия Гаврилюк