МТС подсядет в умный транспорт

МТС договорилась о консолидации еще одного актива в сегменте интернета вещей (IoT). Оператор в апреле закроет сделку по покупке контроля в петербургской компании «Проектная среда», которая разрабатывает телематику для коммерческих автопарков. Сумма сделки может составить порядка 1,5–2 млрд руб. Эксперты считают актив логичным дополнением к другим предприятиям МТС в области IoT и телематики, но отмечают, что спрос на такие решения сейчас зависит от факторов, не связанных с телекоммуникационным бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

МТС намерена в апреле закрыть сделку по приобретению контроля (больше 50%) в группе компаний «Проектная среда», которая разрабатывает решения в области интернета вещей для транспорта, говорит источник “Ъ”, близкий к переговорам. По его словам, оператор намерен в результате усилить позиции на рынке транспортной телематики. Сумму сделки он оценивает в 1,5–2 млрд руб. В МТС отказались от комментариев, в «Проектной среде» на запрос “Ъ” не ответили.

ООО «Проектная среда» учреждено в 2016 году в Санкт-Петербурге и принадлежит Марии и Юрию Висневским (90% и 10% соответственно), следует из «СПАРК-Интерфакс». Эта компания владеет тремя юрлицами: ООО СТМ, ООО СМА-РТ и ООО «СКАУТ Северо-Запад». Совокупная выручка всех четырех компаний по итогам 2021 года составляет 604 млн руб. при чистой прибыли 61 млн руб.

По собственным данным, ООО занимается разработкой решений для повышения безопасности дорожного движения (автомобильные трекеры GPS/ГЛОНАСС, камеры для контроля работы водителей и т. д.), ПО для контроля расхода топлива и т. д. «Проектная среда» поставляет софт под брендами «СКАУТ—Корпоративные решения».

Эта не первая сделка МТС на рынке автоэлектроники и телематики. В октябре 2022 года компания купила разработчика навигационных систем для автомобилей «Навител», в феврале стало известно, что она намерена запустить в Твери производство сенсорной мультимедийной системы с навигацией для автомобилей (см. “Ъ” от 2 февраля). Также в начале марта структуры МТС («МТС Авто») приобрели 100% компании «Ди Вай Технолоджис», которое разрабатывает и производит автоэлектронику (см. “Ъ” от 23 марта).

МТС в последнее время расширяет присутствие на рынке IoT-решений для бизнеса, а также идет в транспортную тематику, и в таких условиях сделка выглядит логичной — компания сможет предоставлять клиентам и этот продукт в рамках комплексных решений, считает автомобильный аналитик Владимир Беспалов. При этом эксперт отмечает, что спрос на решение будет зависеть и от его эффективности с точки зрения сокращения издержек.

Рынок мониторинга транспорта в России в целом конкурентный и представлен несколькими ведущими российскими поставщиками решений помимо СКАУТ (системы OMNICOMM, «Навтелеком», «АвтоГРАФ»), говорит исполнительный директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев. Спрос на такие решения в ближайшие годы, считает эксперт, будет зависеть от трех факторов: восстановления спроса на грузовой транспорт и легкие коммерческие автомобили, роста уровня проникновения телематических систем и повышения их функциональности, а также наличия свободных средств у владельцев автопарков.

Эта сделка скорее «покупка клиентской выручки» и бренда, известного в сегменте, нежели уникальной технологии, считает гендиректор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров. Эксперт добавляет, что актив может позволить МТС нарастить выручку в сегменте мобильной передачи данных, так как после покупки вендор начнет пользоваться только услугами оператора, а не сторонних операторов связи.

Дмитрий Корначев также отмечает, что негативным фактором может стать ограничение на поставки новых автомобилей, хотя это может быть нивелировано: «Наличие спроса на новую технику в том числе зависит от государственной поддержки, например, программ льготного лизинга грузовой техники».

Татьяна Исакова, Ольга Никитина