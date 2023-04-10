Дистрибуторы проживут собственным умом

Дистрибутор электроники diHouse вслед за «Марвел» открывает собственный потребительский бизнес по продаже техники для «умного» дома. Судя по сайту проекта, компания намерена открыть шоурум и оказывать услуги по комплексному обустройству. Эксперты признают, что сейчас на это направление есть спрос, но уточняют, что наиболее перспективным будет сотрудничество с девелоперами и дизайнерами, а не розничные продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дистрибутор diHouse (ООО «Дихаус», входит в ГК «Ланит») подал в марте в Роспатент заявку на товарный знак «diHouse Pro». 24 марта заявленное обозначение направлено на экспертизу, следует из базы Федерального института промышленной собственности. Под брендом, согласно проектируемому сайту на dihouse-pro.ru, будет работать сервис по обустройству домов «умной» техникой. Шоурум diHouse Pro планируется организовать в московском дизайн-центре Artplay (на его сайте пока нет данных о таком арендаторе). В diHouse отказались от комментариев.

Домен diHouse Pro зарегистрирован на ООО «Дихаус ритейл», которое могло создаваться под планы diHouse выходить в офлайн-розницу (см. “Ъ” от 20 октября 2022 года), это же юрлицо указано в политике конфиденциальности сайта. ООО «Дихаус» в феврале также зарегистрировало два домена с упоминанием Yeelight Pro — линейки бренда «умного» освещения Yeelight (принадлежит китайской Xiaomi), объединяющей профессиональные устройства. Yeelight упомянута на сайте diHouse Pro вместе с другими китайскими брендами (Hikvision, Tuya), а также российской маркой «умных» камер и замков Novicam. На сайте говорится, что техника завезена официально и «изготовлена для нашего региона».

В мире спрос на устройства для «умного» дома стагнирует: по данным IDC, их поставки в 2022 году упали на 2,6%, до 878,1 млн штук. В 2023 году аналитики ожидают символический рост в 2,2%, который продолжится в перспективе пяти лет (см. график). Но в России рынок только формируется. DiHouse стала вторым крупным российским дистрибутором, который открывает розничные магазины именно с расчетом на продажу устройств «умного» дома. «Марвел-Дистрибуция» в 2022 году запустила сеть «Всесмарт». «Люди приходят с разными запросами: кто-то с дизайн-проектом нового жилища, кого-то к нам отправляют из обычного магазина бытовой техники, кто-то слышал про условную колонку с голосовым помощником и хотел бы узнать, что с ней еще можно делать»,— пояснял стратегию «Марвел» глава сети Александр Буйневич.

В сфере «умной» техники для дома, как и в сфере профессиональной техники, есть спрос на услуги интеграторов, «потребителю удобно, когда он приходит к одной компании и оплачивает ей настройку "умного" дома, не мучаясь самостоятельно с "готовыми к работе" устройствами», говорил аналитик MForum Алексей Бойко. Он утверждает, что с 2022 года среди покупателей таких устройств «возникло понимание, что нужно брать решения тех поставщиков, которые не отключатся в России, то есть или российских производителей, или от российских поставщиков и интеграторов».

Решение размещать шоурум техники для домашней автоматизации рядом с магазинами для дизайна и ремонта выглядит логичным, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Системы "умного" дома сейчас становятся неотъемлемым элементом крупного и серьезного ремонта, пусть разные потребители и готовы на разный уровень внедрения техники»,— добавляет он. По мнению эксперта, diHouse получит приток покупателей и избежит прямой конкуренции с бытовыми магазинами электроники, а также маркетплейсами.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков уточняет, что diHouse стоит рассчитывать в первую очередь не на розничных клиентов, а на контакты со строительными и дизайнерскими компаниями и становиться их постоянным поставщиком.

Юрий Литвиненко