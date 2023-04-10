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Коммерсантъ FM
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Дистрибуторы проживут собственным умом

DiHouse открывает новое направление бизнеса

Дистрибутор электроники diHouse вслед за «Марвел» открывает собственный потребительский бизнес по продаже техники для «умного» дома. Судя по сайту проекта, компания намерена открыть шоурум и оказывать услуги по комплексному обустройству. Эксперты признают, что сейчас на это направление есть спрос, но уточняют, что наиболее перспективным будет сотрудничество с девелоперами и дизайнерами, а не розничные продажи.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дистрибутор diHouse (ООО «Дихаус», входит в ГК «Ланит») подал в марте в Роспатент заявку на товарный знак «diHouse Pro». 24 марта заявленное обозначение направлено на экспертизу, следует из базы Федерального института промышленной собственности. Под брендом, согласно проектируемому сайту на dihouse-pro.ru, будет работать сервис по обустройству домов «умной» техникой. Шоурум diHouse Pro планируется организовать в московском дизайн-центре Artplay (на его сайте пока нет данных о таком арендаторе). В diHouse отказались от комментариев.

Домен diHouse Pro зарегистрирован на ООО «Дихаус ритейл», которое могло создаваться под планы diHouse выходить в офлайн-розницу (см. “Ъ” от 20 октября 2022 года), это же юрлицо указано в политике конфиденциальности сайта. ООО «Дихаус» в феврале также зарегистрировало два домена с упоминанием Yeelight Pro — линейки бренда «умного» освещения Yeelight (принадлежит китайской Xiaomi), объединяющей профессиональные устройства. Yeelight упомянута на сайте diHouse Pro вместе с другими китайскими брендами (Hikvision, Tuya), а также российской маркой «умных» камер и замков Novicam. На сайте говорится, что техника завезена официально и «изготовлена для нашего региона».

В мире спрос на устройства для «умного» дома стагнирует: по данным IDC, их поставки в 2022 году упали на 2,6%, до 878,1 млн штук. В 2023 году аналитики ожидают символический рост в 2,2%, который продолжится в перспективе пяти лет (см. график). Но в России рынок только формируется. DiHouse стала вторым крупным российским дистрибутором, который открывает розничные магазины именно с расчетом на продажу устройств «умного» дома. «Марвел-Дистрибуция» в 2022 году запустила сеть «Всесмарт». «Люди приходят с разными запросами: кто-то с дизайн-проектом нового жилища, кого-то к нам отправляют из обычного магазина бытовой техники, кто-то слышал про условную колонку с голосовым помощником и хотел бы узнать, что с ней еще можно делать»,— пояснял стратегию «Марвел» глава сети Александр Буйневич.

В сфере «умной» техники для дома, как и в сфере профессиональной техники, есть спрос на услуги интеграторов, «потребителю удобно, когда он приходит к одной компании и оплачивает ей настройку "умного" дома, не мучаясь самостоятельно с "готовыми к работе" устройствами», говорил аналитик MForum Алексей Бойко. Он утверждает, что с 2022 года среди покупателей таких устройств «возникло понимание, что нужно брать решения тех поставщиков, которые не отключатся в России, то есть или российских производителей, или от российских поставщиков и интеграторов».

Решение размещать шоурум техники для домашней автоматизации рядом с магазинами для дизайна и ремонта выглядит логичным, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Системы "умного" дома сейчас становятся неотъемлемым элементом крупного и серьезного ремонта, пусть разные потребители и готовы на разный уровень внедрения техники»,— добавляет он. По мнению эксперта, diHouse получит приток покупателей и избежит прямой конкуренции с бытовыми магазинами электроники, а также маркетплейсами.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков уточняет, что diHouse стоит рассчитывать в первую очередь не на розничных клиентов, а на контакты со строительными и дизайнерскими компаниями и становиться их постоянным поставщиком.

Юрий Литвиненко

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