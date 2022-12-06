Наблюдения у парадного подъезда

«Ростелеком» рассчитывает получить льготные кредиты на сумму 1,2 млрд руб. на системы «умного» дома — от домашнего видеонаблюдения до контроля доступа в многоквартирные дома, узнал “Ъ”. Власти уже ищут место видеонаблюдению и интернет-домофонам в стандартах и требованиях, и эксперты полагают, что в таких условиях спрос на эти системы будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дочерняя компания «Ростелекома» (ООО РТК ИТ) рассчитывает получить льготные кредиты на развитие своих сервисов «умного» дома, следует из имеющихся у “Ъ” паспортов проектов, представленных в центр компетенций разработки «Управление разработкой ПО», который курирует Минцифры. Согласно документам, компания подала заявку на кредит на 625 млн руб. по ставке 3% на развитие системы «Ростелеком Ключ», срок кредита и кредитная организация не упомянуты. Другой кредит, на 600 млн руб., планируется получить на работу над системой «Видеонаблюдение и умный дом». В паспортах указано, что оба проекта были одобрены рабочей группой. «Ростелеком» отказался от комментариев, в Минцифры не ответили “Ъ”.

«Ростелеком Ключ» объединяет управление домофонами, видеонаблюдение за территорией многоквартирного дома и сбор данных со счетчиков. Согласно документу, «Ростелеком» заменяет программную платформу домофонов Comelit на собственную, а также меняет интернет-домофоны зарубежных BAS-IP и Akuvox. Компания планирует разработать для «Ключа» прогрессивное веб-приложение (PWA; специально размеченный сайт, который можно устанавливать на телефоны аналогично программам). Это необходимо, чтобы «исключить зависимость от зарубежных магазинов приложений App Store и Google Play». К концу 2024 года «Ростелеком» хочет увеличить число подъездов, подключенных к платформе, до 300 тыс., рыночный потенциал оценивается в 1 млн подъездов. В компании не уточнили “Ъ”, сколько подъездов подключено сейчас, в сентябре «Ростелеком» заявлял, что к системе подключено 2,6 тыс. домов и 332 тыс. домохозяйств.

Проект развития внутридомовой системы видеонаблюдения «Ростелекома» также рассчитан до конца 2024 года. Компания надеется реализовать 861 тыс. видеокамер, вдвое больше, чем заявленное «Ростелекомом» количество камер, активированных к сентябрю 2022 года (420 тыс.). Система домашнего видеонаблюдения «Ростелекома» была представлена в 2018 году, «Ростелеком Ключ» — в 2020 году.

Сейчас профильные министерства и участники рынка обсуждают создание стандартов «умных» многоквартирных домов, в том числе с конкретными требованиями к устройствам и ПО. Так, девелоперы, операторы связи и производители электроники предлагают создать реестр «умных» счетчиков (см. “Ъ” от 28 ноября), а заместитель главы Минпромторга Василий Шпак предлагал включить видеокамеры с распознаванием автомобильных номеров в свод правил для многоквартирных зданий (см. “Ъ” от 4 июля).

Спрос на системы контроля доступа в многоквартирные дома к 2024 году может вырасти, так как в их распространении заинтересованы министерства и силовые структуры, говорит аналитик MForum Алексей Бойко. Он не исключает, что в будущем может быть принято регулирование, которое сделает обязательной установку таких систем. «Ростелеком», как и другие федеральные операторы, находится в более выгодной позиции по отношению к другим участникам рынка — «они могут не только разработать и производить устройства контроля доступа, но и устанавливать их, обеспечивать подключенность к каналам связи и обслуживание».

Реализовать функциональность клиента «Ростелеком Ключа» в PWA можно, однако веб-приложения, как правило, плохо работают на устройствах на iOS, отметил сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб. «Уведомления от PWA на iPhone работают нестабильно, а для "умного" домофона отправка уведомлений — это главный способ обратить внимание»,— сказал он. Помимо этого, PWA расходуют заряд батареи менее эффективно, чем устанавливаемые приложения, а их работа сопряжена с задержками. Господин Голуб, однако, уверен, что в веб-приложении получится реализовать основные функции, такие как видеонаблюдение, при условии проработки механизма.

Юрий Литвиненко