Умный управдом

«Яндекс» готовится выпустить шлюз для устройств «умного» дома, предназначенный, по словам источника “Ъ”, для периферии с поддержкой протокола локальной беспроводной связи Zigbee. Он должен стать альтернативой облачным сервисам для «умного» дома, поддержку которых прекратили зарубежные вендоры. «Яндекс Станция» второго поколения уже умеет работать как Zigbee-шлюз, но у компании нет своих лампочек или датчиков, которые бы использовали протокол. Этим летом продажи устройств с поддержкой Zigbee выросли на 40% по сравнению с летом прошлого года, отмечают дистрибуторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в российской части реестра деклараций о соответствии ЕАЭС упоминание «центра "умного" дома "Яндекс Хаб"». Декларация зарегистрирована 2 сентября, производителем устройства указана швейцарская дочерняя компания «Яндекса» Intertech Services AG.

Источник “Ъ” на рынке потребительской электроники подтвердил, что «Яндекс» готовится выпустить хаб для управления устройствами «умного» дома по протоколу Zigbee. В «Яндексе» отказались комментировать “Ъ” информацию об устройстве: «С подробностями вернемся, когда они будут».

Zigbee — протокол локальной беспроводной связи, предназначенный для техники с низким электропотреблением. Он используется в устройствах «умного» дома (освещении, датчиках и т. п.), сертифицированных альянсом Connectivity Standards Alliance (в нем более 500 членов, включая «Яндекс» и «СберДевайсы»). Zigbee используется для соединений на расстояниях 10–100 м, позволяя объединять устройства от разных производителей вне зависимости от какого-либо интернет-сервиса. При этом хаб (также может называться шлюзом), к которому по протоколу Zigbee подключаются устройства, может сам подключаться к интернету, чтобы управлять «умным» домом удаленно и с помощью голосовых помощников.

Устройства с поддержкой Zigbee позиционируются как альтернатива тем, которые подключаются к интернету напрямую по Wi-Fi и зависят от поддержки поставщика. После начала военных действий на Украине как минимум два поставщика облачных услуг прекратили поддержку интеграций с системами «умного» дома от российских компаний. Так, из перечня сервисов, которые можно подключить к «умному» дому «Яндекса», пропало управление освещением от Philips Hue. После санкций США в отношении Сбербанка компания Tuya, на чьей облачной платформе работали устройства Sber, прекратила их обслуживать.

«Умная» колонка «Яндекс Станция» второго поколения, представленная в конце 2021 года и вышедшая 31 мая,— пока единственное устройство компании с поддержкой Zigbee. У «Яндекса» есть линейка «умных» ламп и розеток, но они подключаются напрямую к интернету по Wi-Fi. Вместо собственной Zigbee-периферии «Яндекс» продает в комплекте с колонкой устройства китайской Aqara. В сегменте «умного» дома «Яндекс» конкурирует с Xiaomi, некоторые девайсы которого также используют протокол Zigbee.

Появление новой «Станции» благоприятно сказалось на популярности Zigbee, но устройства с его поддержкой показывали умеренный рост и до выхода колонки, сказал “Ъ” заместитель директора по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуции» Станислав Солтицкий: «Мы видим стабильный, но пока не взрывной рост, на 40% в течение лета 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года». При этом он отмечает, что «массовый потребитель только начинает разбираться в разнице между протоколами "умного" дома».

«Яндекс Хаб» позволит привлечь аудиторию, которой не интересны дополнительные возможности «Станции», считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. По его мнению, компания не будет ставить целью выпуск собственных ламп и розеток с поддержкой Zigbee, так как ей сложно конкурировать с зарубежными производителями: «А вот сосредоточиться на построении хаба для таких устройств — интересная стратегия». Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов также полагает, что «Яндекс» сохраняет за собой выпуск центров «умного» дома, а производство компонентов оставит сторонним компаниям. Однако эксперт считает эту стратегию не самой удачной, поскольку в результате «они разрывают собственную экосистему надвое».

Юрий Литвиненко