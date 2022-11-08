Умный дом русифицируют

Правительство обсуждает новые меры стимулирования спроса на российскую электронику, среди которых, по данным “Ъ”, идея обязать застройщиков использовать отечественное оборудование интернета вещей (IoT) при строительстве жилых и промышленных зданий. Для этого потребуется реестр российского оборудования, а также изменения в Градостроительный кодекс. Пока, объясняют участники IoT-рынка, отечественное оборудование выпускается только на китайских микросхемах. Застройщики считают, что российские компании не способны покрыть потребности отрасли и заградительные меры нецелесообразны.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с протоколом совещания, прошедшего 6 октября у министра экономики Максима Решетникова с участием представителей Минпромторга и Минстроя. Из документа следует, что застройщиков могут обязать использовать при проектировании промышленных и жилых зданий «исключительно отечественное профильное оборудование». Минпромторгу рекомендовано сформировать реестр оборудования и подготовить изменения в Градостроительный кодекс, следует из документа.
По словам собеседника “Ъ”, близкого к одному из профильных министерств, речь идет о российских устройствах интернета вещей (IoT, например, датчики пожарной сигнализации, домофоны и т. д.). В Минэкономики подтвердили, что «вопрос находится на проработке», воздержавшись от дальнейших комментариев. В Минстрое и Минпромторге не ответили “Ъ”.
Это уже не первая попытка регуляторов стимулировать рост спроса застройщиков на российское IoT-оборудование. В частности, с начала года Минцифры с рядом ведомств и девелоперов разрабатывает «стандарты умного дома» (см. “Ъ” от 4 июля). Они призваны унифицировать парк устройств во всех домах, а также ввести требования, ориентированные на российских производителей. В Минцифры оценивали затраты на оснащение домов российскими устройствами в 350 млрд руб. за два года.
По данным МТС, объем российского рынка устройств интернета вещей «из-за негативной макроэкономической ситуации» снизится с 148,5 млрд руб. по итогам 2021 года до 137 млрд руб. по итогам 2022 года. Затем, считают в МТС, рынок начнет восстановление и будет расти в среднем на 7% в год, достигнув к 2026 году 208,5 млрд руб.: «Основными стимулами станут инициативы по цифровизации производств, государственные проекты по внедрению цифровых технологий в отдельных сегментах, например, транспортной отрасли и городском хозяйстве».
В России есть отечественные производители и поставщики умных устройств и технологий для строительства, но ограничение использования импортного оборудования не скажется позитивно на строительной отрасли, считает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. По его словам, на российском рынке достаточно простого IoT-оборудования, например, интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов: «Но будущее за системами, которые могут использоваться при проектировании и строительстве, и с этой точки зрения российский рынок очень мал, а поставщики IoT-систем — небольшие стартапы».
Пока российские производители полностью не закрывают потребности девелоперов в интернете вещей, подтверждает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев: «Безусловно, необходимы вложения в подготовку квалифицированных кадров и создание новых производств». Но именно запретительные меры, по его мнению, «на данном этапе нецелесообразны».
Сейчас российские компании выпускают пожарные и охранные сигнализации, датчики и другое IoT-оборудование для этого сегмента, уточняет топ-менеджер одного из производителей оборудования интернета вещей: «Микросхем отечественных там, конечно, не будет, но с точки зрения действующего законодательства оборудование считается российским». Собеседник “Ъ” добавляет, что проектирование и производство IoT-оборудования на отечественных компонентах приведет к удорожанию конечных продуктов.
Избыточная стандартизация может стать барьером входа на рынок или привести к монопольному положению отдельных игроков, считает другой собеседник в IoT-индустрии: «Несмотря на большое количество отечественных производителей, многие игроки используют импортную компонентную базу, поэтому важно не зарегулировать область до того, как будут созданы условия для развития полностью российских решений».