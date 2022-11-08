Умный дом русифицируют

Правительство обсуждает новые меры стимулирования спроса на российскую электронику, среди которых, по данным “Ъ”, идея обязать застройщиков использовать отечественное оборудование интернета вещей (IoT) при строительстве жилых и промышленных зданий. Для этого потребуется реестр российского оборудования, а также изменения в Градостроительный кодекс. Пока, объясняют участники IoT-рынка, отечественное оборудование выпускается только на китайских микросхемах. Застройщики считают, что российские компании не способны покрыть потребности отрасли и заградительные меры нецелесообразны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом совещания, прошедшего 6 октября у министра экономики Максима Решетникова с участием представителей Минпромторга и Минстроя. Из документа следует, что застройщиков могут обязать использовать при проектировании промышленных и жилых зданий «исключительно отечественное профильное оборудование». Минпромторгу рекомендовано сформировать реестр оборудования и подготовить изменения в Градостроительный кодекс, следует из документа.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к одному из профильных министерств, речь идет о российских устройствах интернета вещей (IoT, например, датчики пожарной сигнализации, домофоны и т. д.). В Минэкономики подтвердили, что «вопрос находится на проработке», воздержавшись от дальнейших комментариев. В Минстрое и Минпромторге не ответили “Ъ”.

Это уже не первая попытка регуляторов стимулировать рост спроса застройщиков на российское IoT-оборудование. В частности, с начала года Минцифры с рядом ведомств и девелоперов разрабатывает «стандарты умного дома» (см. “Ъ” от 4 июля). Они призваны унифицировать парк устройств во всех домах, а также ввести требования, ориентированные на российских производителей. В Минцифры оценивали затраты на оснащение домов российскими устройствами в 350 млрд руб. за два года.

По данным МТС, объем российского рынка устройств интернета вещей «из-за негативной макроэкономической ситуации» снизится с 148,5 млрд руб. по итогам 2021 года до 137 млрд руб. по итогам 2022 года. Затем, считают в МТС, рынок начнет восстановление и будет расти в среднем на 7% в год, достигнув к 2026 году 208,5 млрд руб.: «Основными стимулами станут инициативы по цифровизации производств, государственные проекты по внедрению цифровых технологий в отдельных сегментах, например, транспортной отрасли и городском хозяйстве».

В России есть отечественные производители и поставщики умных устройств и технологий для строительства, но ограничение использования импортного оборудования не скажется позитивно на строительной отрасли, считает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. По его словам, на российском рынке достаточно простого IoT-оборудования, например, интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов: «Но будущее за системами, которые могут использоваться при проектировании и строительстве, и с этой точки зрения российский рынок очень мал, а поставщики IoT-систем — небольшие стартапы».

Пока российские производители полностью не закрывают потребности девелоперов в интернете вещей, подтверждает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев: «Безусловно, необходимы вложения в подготовку квалифицированных кадров и создание новых производств». Но именно запретительные меры, по его мнению, «на данном этапе нецелесообразны».

Сейчас российские компании выпускают пожарные и охранные сигнализации, датчики и другое IoT-оборудование для этого сегмента, уточняет топ-менеджер одного из производителей оборудования интернета вещей: «Микросхем отечественных там, конечно, не будет, но с точки зрения действующего законодательства оборудование считается российским». Собеседник “Ъ” добавляет, что проектирование и производство IoT-оборудования на отечественных компонентах приведет к удорожанию конечных продуктов.

Избыточная стандартизация может стать барьером входа на рынок или привести к монопольному положению отдельных игроков, считает другой собеседник в IoT-индустрии: «Несмотря на большое количество отечественных производителей, многие игроки используют импортную компонентную базу, поэтому важно не зарегулировать область до того, как будут созданы условия для развития полностью российских решений».

Никита Королев, Александра Мерцалова