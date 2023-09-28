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Коммерсантъ FM
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«Алису» отправят за молоком

«Яндекс» вернулся к идее голосового шопинга

«Яндекс» впервые за три года расширит возможности голосового ассистента «Алиса» в части покупки товаров и услуг — пользователи «Лавки» смогут заказывать продукты и повседневные товары через диалог с умными устройствами. Компания, как и Amazon в CША, уже пыталась развивать голосовые покупки, но в России подобными функциями пользуются только 1,5% потребителей: заказ товаров голосом сопряжен, в частности, с невозможностью увидеть картинку и весь ассортимент. Эксперты отмечают, что идея голосовых покупок, зародившаяся в мире еще в 2017–2018 годах, в целом себя не оправдала, считая проект «Яндекса» чисто имиджевым.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Яндекс» добавил возможность заказывать продукты и товары повседневной необходимости из его сервиса «Лавка» через диалог с голосовым ассистентом «Алиса», сообщили «Ъ» в компании. Функция позволяет перечислять список покупок, в том числе не называя конкретные наименования. Если человек проговаривает общее название (например, «молоко»), корзина наполняется исходя из истории прежних покупок. Для оплаты заказа нужно завершить диалог, а затем подтвердить его на телефоне по поступившему уведомлению. Голосовые покупки в «Лавке», по заявлению «Яндекса», с 28 сентября будут работать в Москве и Санкт-Петербурге. Как убедился корреспондент «Ъ» накануне, ассистент уже распознает фразу активации «Закажи товары в "Лавке"».

Компания впервые с января 2020 года добавила в «Алису» возможность делать заказ в других своих сервисах (тогда «Яндекс» позволил заказывать голосом такси). Голосовые заказы в «Алисе» появились еще в январе 2018 года, до запуска умных колонок; функция позволяла покупать товары на маркетплейсе «Беру» (принадлежал «Яндексу» совместно со Сбербанком, в 2020 году был выкуплен «Яндексом» и стал частью «Яндекс Маркета»). Через «Алису» и сейчас можно заказывать товары с «Яндекс Маркета», а фраза для активации до сих пор «Помоги купить на "Беру"».

В «Яндексе» не уточнили, насколько активно пользователи пользуются «Алисой» для покупок и заказа товаров. В Ipsos сообщили «Ъ», что 11% участников опроса, проведенного в РФ в первом квартале, используют голосовых помощников дома: «Но только 1,5% уже используют голосовой шопинг, и лишь 13% готовы начать его использовать. За год с момента предыдущего измерения данные не изменились». В США возможности голосовых покупок развивает Amazon, которой принадлежат ассистент Alexa и продуктовые сети Whole Foods и Amazon Fresh. Покупки через голосовых ассистентов в мае 2022 года в США совершали 27,4% потребителей, по данным Statista.

Представитель сервиса доставки «Самокат» сообщил «Ъ», что голосовой ассистент «Салют» (оба сервиса принадлежат Сбербанку) позволяет собирать корзину и повторять предыдущий заказ. Во «Вкусвилле» развивают заказ продуктов по телефонному звонку: «В месяц порядка 15–20 тыс. заказов оформляют по телефону». В Ozon не ответили «Ъ», в VK (ассистент «Маруся») отказались от комментариев.

Причин, по которым голосовой шопинг в России не получил популярности, несколько — от отсутствия возможности увидеть картинку товара до недостаточной прямоты процесса, говорит директор по развитию бизнеса Just AI: «Когда человек хочет заказать бургер, это должно происходить, условно говоря, в два клика. Для завершения сделки голосом приходится вызывать нужный навык (программа внутри голосового ассистента.— “Ъ”), проходить опрос, а затем завершать заказ на сайте».

Теория, что люди будут активно заказывать продукты посредством голоса, после своего зарождения в 2017–2018 годах себя не оправдала, признает старший менеджер практики технологического консалтинга Axenix Арсений Кондратьев. Новая функция нацелена не на массовое распространение, а «на привлечение новой аудитории необычным способом и укрепление лояльности существующей», полагает директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова. По ее мнению, «Яндекс» мог вернуться к теме голосового заказа товаров с расчетом на то, как меняется потребительское поведение. Если полка традиционного супермаркета вмещает 100–200 категорий товара, то в интернет-магазинах это значение сужается до 10–20 на первой странице поисковой выдачи: «В случае с голосовым заказом выбор и вовсе сужается до одного-двух наименований».

Юрий Литвиненко, Алина Савицкая

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