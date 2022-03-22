За чертой бюджетности

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Проект МЧС «Безопасный город», который предполагает централизованный перезапуск по всей России систем городской безопасности, оказался гораздо дороже исходных оценок. Запуск системы обойдется в 152 млрд руб. в течение десяти лет, тогда как ранее в МЧС говорили о 97,1 млрд руб. Финансировать «Безопасный город» предлагается из региональных бюджетов. Против него выступает Минэкономики, считая слишком затратным. В условиях жестких западных санкций проект может дополнительно подорожать и резко осложниться с точки зрения доступности технологий, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с финансово-экономическим обоснованием (ФЭО) к проекту федерального закона «О системе "Безопасный город"», разработанного МЧС. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Из него следует, что реализация проекта «Безопасный город», который подразумевает запуск единой для всей России системы промышленной и городской безопасности, обойдется в 152 млрд руб. в течение десяти лет.

Из них порядка 2,6 млрд руб. пойдут на обеспечение работы публично-правовой компании (ППК) «Безопасный город» (оплата труда, страховые взносы, аренда и т. д.) и 149,5 млрд руб.— на запуск системы в регионах РФ (закупка оборудования, разработка и запуск IT-систем и т. д.). Финансироваться проект должен за счет региональных бюджетов и межбюджетных трансфертов. Ранее планировалось, что до 2030 года на него потребуется 97,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 июля 2020 года).

Законопроект опубликован для общественного обсуждения в сентябре 2021 года, но до сих пор в нем не было ФЭО. По документу все регионы РФ должны запустить определенный набор систем городской безопасности (видеонаблюдение, система контроля ДТП, платформы контроля инфраструктуры ЖКХ и т. д.) и подключать их к аппаратно-программному комплексу (АПК) «Безопасный город». Сейчас регионы это делают по желанию.

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ситуацией, сейчас идет межведомственное согласование инициативы: «Сложнее всего обсуждения идут с Минэкономики, поскольку там считают, что проект создаст слишком высокую нагрузку на федеральный бюджет, регионы и бизнес».

Министерство уже критиковало «Безопасный город» (см. “Ъ” от 7 февраля). В Минэкономики и МЧС не ответили на запросы “Ъ”.

Авторы ФЭО подчеркивают, что по сравнению с масштабами расходов на ликвидацию катастроф стоимость проекта не так уж велика: «Так, экономический ущерб от разлива нефтепродуктов в Красноярском крае 29 мая 2020 года составил 146 млрд руб., что составляет 98% стоимости создания АПК "Безопасный город" на всей территории РФ». Также они полагают, что проект позволить даже пополнить бюджет, например, за счет снижения числа ДТП: «Прогнозные потери от ДТП на ближайшие десять лет: гибель трудоспособного населения — 76,8 тыс. человек, прямые экономические потери от снижения поступлений НДФЛ — более 400 млрд руб. Внедрение АПК "Безопасный город" позволит сократить потери минимум на 30%, а это значит, что число погибших за 10 лет снизится на 23 тыс. человек, потери — на 125 млрд руб.».

Между тем источник “Ъ” в крупной технологической компании подчеркивает, что дополнительно осложнить реализацию проекта могут все более жесткие западные санкции: «Проблема, например, в нехватке вычислительных мощностей, которых требует эта система. Зарубежные поставки прекращены, полностью локализовать в России производство всех элементов сервера или системы хранения данных в текущих условиях невозможно». Правительство уже готовится к дефициту вычислительных мощностей (см. “Ъ” от 15 марта).

Сергей Собянин, мэр Москвы, 6 сентября 2020 года (цитата НТВ): «Видеокамеры распознают десятки преступников, которые находятся в розыске. И в недалеком будущем они будут обходить вообще Москву по периметру».

Собеседник “Ъ” полагает, что в таких условиях было бы логичным изменить план запуска «Безопасного города», сосредоточившись на «базовых инфраструктурных задачах»: построить оптические линии связи, компьютерные и электрические сети. «Если по завершению ситуация с вычислительными мощностями не поменяется, можно применить концепцию edge computing — периферических вычислений,— отмечает источник “Ъ”.— Например, перенос первичных вычислений с центров обработки данных на конечные устройства может снизить потребность в мощностях». Впрочем, поставки «конечных устройств» и их компонентов тоже сильно осложнены санкциями.

Никита Королев