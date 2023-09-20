МТС подает голос

МТС тестирует новые модели умных колонок «МТС Центр» китайского производства. По данным “Ъ”, колонки станут центром управления умным домом, к которому смогут подключаться устройства разных вендоров. После неудачного опыта с голосовым помощником «Марвин» МТС разработала нового, которого представит под другим брендом. Компании будет непросто конкурировать на рынке умных колонок с «Яндексом», VK и «Сбером», считают эксперты. Но в то же время, отмечают они, в РФ сегмент пока далек от насыщения, а у оператора связи на нем есть явные преимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что МТС задекларировала ввоз 2 тыс. умных колонок «МТС Центр» пяти разных моделей. Производителем аппаратуры назван китайский Shenzhen Venz Technology Co., Ltd, на странице продавца в Alibaba.com говорится, что компания разрабатывает и принимает на контрактное производство умные камеры, датчики движения и влажности, роутеры и др.

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с проектом МТС, колонка оператору нужна для управления умным домом: «Предыдущая версия колонки не прошла тестирование, поэтому компания полностью переписала софт и создала новые устройства». О разработке умной колонки МТС с голосовым помощником «Марвин» стало известно в декабре 2019 года. Тогда в компании рассчитывали запустить устройство в коммерческую эксплуатацию в первой половине 2020 года. В середине лета 2020 года МТС представила продукт, для тестирования его предполагалось раздать нескольким тысячам абонентов за 1 руб. В розницу устройства так и не поступили.

В конце марта 2023 года президент МТС Вячеслав Николаев сообщил, что оператор перезапустит умную колонку (см. “Ъ” от 30 марта). Летом в компании уточнили, что готовят абсолютно новый проект, который объединит несколько команд, работающих над МТС Devices, умным домом и виртуальным ассистентом (см. “Ъ” от 10 июля). Новый голосовой помощник выйдет под другим брендом, уточнил источник “Ъ”, знакомый с проектом. По его мнению, в ближайшее время оператор не будет анонсировать колонки: «Партия ввезена для тестирования». В МТС отказались от комментариев.

Сейчас МТС продает как комплексные решения для умного дома, так и отдельные датчики, камеры и т. д. от китайских производителей Xiaomi и Aqara. По словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, МТС планирует интегрировать в свою систему умного дома поддержку IoT-устройств (интернета вещей) разных вендоров.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за восемь месяцев в России продано 2,1 млн колонок с голосовыми помощниками, что на 80% больше год к году. В деньгах объем рынка превысил 16 млрд руб. (рост на 75%). По данным ритейлера, средний чек составил 7,7 тыс. руб., снизившись на 5%. «Наибольший рост демонстрируют базовые компактные модели до 5 тыс. руб. и флагманские колонки — самые мощные и функциональные»,— отмечают в «М.Видео-Эльдорадо». Там уточнили, что 99% продаж приходится на устройства с собственной экосистемой и девайсами умного дома от «Яндекса», VK и «Сбера».

Собеседник “Ъ” среди разработчиков умных устройств считает, что даже если МТС сможет создать рабочую аудиосистему с голосовым помощником, из-за конкуренции с «Яндексом», VK и «Сбером» оператор вряд ли займет значимую долю рынка. В «Яндексе» и VK отказались от комментариев. В «Сбере» не ответили “Ъ”.

В то же время, по данным аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, умные устройства есть всего у 17% россиян, поэтому рынок далек от насыщения: «Проникновение колонок для управления умным домом существенно ниже, можно считать, что сегмент в самой начальной стадии развития». По его мнению, операторы связи имеют значительное конкурентное преимущество, поскольку их услуги необходимы для мониторинга, телеметрии и удаленного управления камерами: «Вероятно, все крупные операторы будут заходить в сегмент и в итоге он распределится именно между ними».

Тимофей Корнев