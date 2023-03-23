Из умного дома выносят сор

Между участниками рынка светотехники развернулся конфликт вокруг умных домов. Так, Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) просит министерства включить ее представителей в АНО «Умный МКД», которая сейчас вместе с регуляторами разрабатывает стандарты цифровизации многоэтажек. В АПСС опасаются, что участники АНО пропишут нормы «под себя», осложнив доступ конкурентов к этому сегменту рынка. На нем есть за что бороться, согласны эксперты: в ближайшие годы сегмент ожидает серьезный рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом руководителя АПСС (объединяет 68 участников рынка светотехники) Ольги Грековой в адрес главы Минцифры Максута Шадаева от 21 марта. Госпожа Грекова выражает опасения, что рынок устройств для умного дома может быть монополизирован узким кругом компаний.

В документе говорится, что в июле 2022 года участники рынка учредили АНО «Умный МКД», которая совместно с регуляторами разрабатывает единые стандарты цифровизации жилья в России. Но к процессу, подчеркивает Ольга Грекова, не допускают участников АПСС. Она просит Минцифры «оказать содействие подписанию соглашений и формализации отношений между АНО "Умный МКД" и АПСС». Госпожа Грекова уточнила “Ъ”, что направила письма в Минцифры, Минпромторг и Минстрой.

Сейчас среди учредителей АНО «Умный МКД» представлен только один производитель светотехники с ограниченным ассортиментом, утверждает госпожа Грекова, и он «может сформировать отраслевые стандарты под собственные продукты, что приведет к монополизации этого сегмента рынка».

В АНО «Умный МКД», по ее собственным данным, входят телеком-операторы (МТС, «ЭР-Телеком», «Ростелеком»), девелоперы («Самолет», «Эталон»), разработчик электроники Yadro, производитель светотехники ООО «ТПК Вартон» (20% у Ильи Сивцева и 80% у Светланы Новосельцевой) и т. д. С прошлого года АНО вместе с Минпромторгом, Минцифры и Минстроем действительно разрабатывают концепцию цифровизации многоквартирных домов, которая предполагает разработку нормативных актов для регулирования рынка, а также создание единой номенклатуры устройств для умного дома.

Таким образом власти рассчитывают стимулировать спрос на российские приборы в этом сегменте. Минцифры оценивало расходы на оснащение около 90 тыс. домов умными устройствами более чем в 350 млрд руб. за два с половиной года (см. “Ъ” от 4 июля 2022 года).

«АПСС неоднократно приглашалась к совместной работе, в том числе по концепции цифровизации многоквартирных домов на территории РФ, но путевых предложений от представителей ассоциации не поступало,— уверяет гендиректор АНО "Умный МКД" Никита Уткин.— В числе учредителей и партнеров нашей организации, а также в составе межведомственной рабочей группы есть все ключевые представители российского рынка светотехники, и их предложения были приняты при разработке концепции». Среди учредителей нашелся только «Вартон». Однако, утверждает господин Уткин, АНО «в диалоге со "Световыми технологиями", "Боос Лайтинг Групп" и другими».

В Минцифры и Минстрое на запросы не ответили. В Минпромторге пока не получили письмо, но не видят риска монополизации сегмента при разработке стандартов, поскольку документ проходит публичные обсуждения: «Любая организация способна повлиять на содержание конечного документа».

Источник “Ъ” на IT-рынке поясняет, что стандартизация систем в многоквартирных домах нужна, чтобы застройщики при строительстве МКД применяли совместимые решения. Речь, по его словам, идет, например, о единых принципах — как на уровне единой архитектуры систем, инфраструктурных требований, размещения светотехнического оборудования, так и его технических характеристик, форм-фактора ламп.

По данным ГК «Лайтинг Бизнес Консалтинг», по итогам 2021 года объем рынка профессионального освещения (учитывает освещение в b2b и b2g) в РФ составил 92,7 млрд руб. в деньгах (рост на 31% год к году) и 80 млн в штуках (рост на 14,8% год к году).

Объем рынка элементов систем управления освещением на данный момент составляет всего около 2–3% от рынка светотехники сегментов b2b и b2g, но выступает «важной частью автоматизированных систем управления зданиями», говорит операционный директор ТПК «Вартон» Сергей Мордавченков: «Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет доля сегмента вырастет до 15–20%».

Никита Королев