Связь достают из холодильника

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Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) хочет внести правки в закон «О связи», чтобы определить, какую электронику производитель или импортер обязан декларировать, а какую — сертифицировать. В РАТЭК поясняют, что правовая неопределенность касается умной бытовой техники (например, холодильников с Wi-Fi модулями). В Минцифры не видят необходимости менять существующий порядок, эксперты полагают, что реализация инициативы РАТЭК упросит ввоз товаров в Россию по механизму параллельного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом РАТЭК, направленным 20 апреля в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова и Минцифры. В письме говорится, что, согласно российскому законодательству, для подтверждения качества и безопасности поступающие на российский рынок средства связи либо сертифицируются (подробный перечень подлежащих сертификации товаров определен отдельным постановлением правительства, это, например, маршрутизаторы, коммутаторы и т. д.), либо декларируются. При этом, подчеркивают в РАТЭК, перечня товаров, которые подлежат декларации, не существует, что создает правовую неопределенность для производителей и импортеров бытовой электроники. Для того чтобы решить, нужно ли декларировать товар, требуется экспертиза, которая зачастую не позволяет прийти к однозначному выводу, указано в письме.

Ассоциация просит внести поправки в закон «О связи», которые должны закрыть этот пробел. Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов пояснил, что ассоциация просит, по сути, создать перечень потребительских устройств, которые подлежат обязательному декларированию. «Это поможет производителям и импортерам сориентироваться. Прежде всего идет речь про бытовую технику, которая, например, использует встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth»,— уточнил господин Гуськов.

Пресс-служба правительства перенаправила вопросы в Минцифры. Там “Ъ” сообщили, что не получали письмо, однако знакомы с предложениями РАТЭК и не согласны с ними, так как не видят правовой неопределенности в этом вопросе. «Производитель микроволновки, добавляя туда модуль Wi-Fi, совсем не обязан оформлять декларацию на нее как на средство связи, так как он выпускает кухонную технику, а не средство связи, иначе наличие Wi-Fi будет жестко его ограничивать — вменит определенную обязанность получения дополнительных сертификатов»,— объяснил представитель министерства.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что меры, предложенные РАТЭК, призваны ускорить прием товаров на таможне, а также упростить ввоз умной техники в Россию, в том числе по механизму параллельного импорта (без разрешения правообладателей, см. “Ъ” от 6 мая). «Скорее всего, сейчас умные устройства, которые имеют модули связи и передачи информации, такие как умные пылесосы, холодильники и прочая бытовая техника, не попадают в перечень или декларации соответствия не принимаются»,— предполагает источник “Ъ” на рынке.

Любое устройство с модулем связи, будь то мобильный телефон, холодильник или кофеварка с модулем Wi-Fi, использует алгоритмы шифрования, указывает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Для того чтобы импортировать такую продукцию, производитель или уполномоченный им дистрибутор должны уведомить ФСБ, что данные модели не позволяют шифровать что-либо, и получить от службы нотификацию — письмо, согласно которому таможенная служба пропускает в страну товар»,— поясняет он.

Господин Муртазин добавляет, что необходимость получать нотификацию на всю технику, содержащую модуль связи,— это устаревшее правило, придуманное еще до появления умных вещей. Но сейчас оно еще и затрудняет растаможивание параллельного импорта, который не имеет нотификаций, потому что ввозится в обход официальных производителей.

Анастасия Гаврилюк